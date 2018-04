Segona jornada del campionat Autonòmic de Frontó Parelles

Molt bones partides s´anuncien este cap de setmana en la que serà la segona jornada de la fase regular en la máxima categoria. L´actutal líder, l´equip de Massalfassar, integrat per Moro i Àlex, es desplaçarà fins el frontó de la Pobla de Vallbona, on juguen els locals Pasqual i Zarzo. La partida s´anuncia, com és habitual al frontó del Camp de Túria, per al divendres a les 20.30 h.

Ja el diumenge, està programada la partida entre Quart de Poblet i Cheste. Per Quart són Adrián i Arcusa els que defensen els colors del club, mentre que per Cheste seran Carlos i Adrián de Museros els que s´alineen per la formació de la Hoya de Buñol.

Tancarà esta jornada la partida entre els equips de Chera i Museros, és a dir, Boni i Peluco contra Cervera i Lemay. Cal recordar que Chera i Quart de Poblet tenen pendent una partida suspessa per les condicions meteorològiques corresponent a la primera jornada.

Pel que fa la primera categoria, però d´entre setmana, Beniparrell A és l´equip a batre en el grup A en el que, després de dues jornades disputades suma 6 punts. Almussafes i Borbotó A són els que el segueixen empatats a 4 punts.

Al grup B d´esta mateixa categoria passa una cosa semblant, amb Meliana A líder també amb 6 punts i amb Alfara del Patriarca xafant-los el taló amb 5 punts. Borbotó B és tercer amb 3 punts.

Cal destacar també el bon funcionament que estan tenint els nous grups de competició, un del interior de Castelló i altre també del interior, però en este cas de la província d´Alacant.