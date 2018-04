Oberta l'inscripció de l'Autonòmic Individual d'Escala i Corda

Un any més, i ja van nou, el Campionat Autonòmic Individual d´Escala i Corda obri el termini de convocatoria per a tots aquells interessats en participar.

Aquesta temporada el torneig comptarà, previsiblement, amb quatre categories de competició senior, junt a la categoría de Veterans, per a major de 40 anys i que l´any passat va ser un èxit de participació, i la nova convocatoria per a juvenils. En la temporada pasada Pasqual de la Pobla de Vallbona fou el guanyador de la máxima categoría, en una gran final jugada davant Terio de l´Eliana. Enguany la primera fase de la competició, la lliga regular, començarà a mitjans de maig, per a viure les finals l´últim cap de setmana de juliol, i tancarà la seua inscripció el dimecres 2 de maig.

Com sempre, es recorda als jugadors que estiguen participant en altres campionats que tinguen clar si podran complir amb el calendari de competició, per a poder participar sense problemes d´acumulació de partides. Tot i que el fet de jugar de manera individual facilita acordar els dies i hores de joc, podent jugar entre setmana la major part de les partides.

Qualsevol persona interesada en participar haurà de posar-se en contacte amb la Federació de Pilota Valenciana mitjançant un correu electrònic, enviant-lo a: campionats@fedpival.es