Riba-roja encapçala El Corte Inglés de trinquet

Una vegada jugada la cinquena jornada del Campionat Autonòmic de Galotxa, gran trofeu El Corte Inglés, en la primera categoría de les jugades en trinquet, el Paddock Riba-roja B lidera el grup en solitari.

L'equip del club del Camp de Túria suma ara 13 punts, després de guanyar quasi per la mínima en la seua visita al trinquet de Lliria, on va derrotar als locals 70 per 60. El Paddock Riba-roja B jugarà el pròxim cap de setmana com a local davant els defensors del títol, i actuals segons classificats només un punt per darrere dels liders, l'Alfara de la Baronia. Els de la Baronia, després de sumar els tres punts en la seua última partida davant el Torrent A, possaran a prova als jugadors del Riba-roja en la que será la partida de la jornada. El Lliria A empata a 12 en la segona plaça amb l'Alfara, i haurà de visitar el trinquet de Torrent per a jugar davant el primer equip del club torrentí, que ara es quart en la taula, amb 11 punts al seu caseller. L'Odontica Riba-roja A, situat a les portes de la zona alta, es el cinqué classificat, després de guanyar al cuer de la taula en la jornada anterior, l'Elèctrica Vinalesa C. Les seues partides del pròxim cap de setmana serán les següents: el Riba-roja A jugarà de visitant davant el Caixa Popular Pobla A, i el Vinalesa rebrà al Torrent B.

Ja en la divisió de plata, el Manises A i el Torrent C empaten al capdavant del grup primer, mentre que l'Alfara del Patriarca ocupa el primer lloc del segon grup, per davant del Poliesportiu Massalfassar D. Dos equips del club de la Pobla de Vallbona, el Caixa Popular Pobla C i el Caixa Popular Pobla D, son els liders en solitari dels dos grups de competició en tercera categoría. Respecte a quarta categoria A, en el seu primer grup son l'Amics de la Ribera A i B qui ocupen les dues primeres places, separats només per un punt, mentre que el Pepsi Max Onda A es el primer classificat del segon grup, on ha sumat cinc victòries després de les cinc partides disputades. El Torrent F, el Caixa Popular Pobla G i el Pepsi Max Onda B son els liders dels grups de quarta B.