Dotze equips en busca del Masymas

La nova tenda de la cadena de supermercats valenciana, a Pedreguer, ha sigut l'escenari escollit per a la presentació d'una nova edició del Trofeu Mixt Masymyas. L'acte, celebrat este divendres, ha comptat amb la presència de Pepe Cataluña, vicepresident de la Fundació per la Pilota Valenciana, així com de l'amfitrió, José Juan Fornés, director general de Masymas Supermercats.

També han participat en la presentació jugadors de les dos modalitats del vessant professional d'este esport. Brisca, Néstor i Canari, han representat al conjunt dels jugadors de raspall. En escala i corda, han sigut Pere Roc II, Héctor i Pere els encarregats de fer-ho.

Pere Roc II, participarà en esta tercera edició amb solament un company davant. "Jugar un trofeu tan important en parella vol dir que estàs fent les coses bé i que confien en tu. Intentaré donar el màxim, com sempre, i tractarem d'aplegar a la final d'este trofeu".

Néstor, que va guanyar la primera edició, es troba amb "moltes ganes i il·lusió d'afrontar esta nova cita. Em trobe en un moment físic i mental molt bo. I amb dos companys com Marrahí i Coeter II pense que podem fer molta feina".

Jose Juan Fornés ha destacat la intenció "d'aplegar a més trinquets i de concentrar en la fase de semifinals i finals les dues modalitats professionals". A més, ha manifestat l'orgull que significa per a Masymas "poder presentar un cartell de la competició amb les màximes figures de l'escala i corda i del raspall".

El sistema de competició segueix la mateixa línia de les edicions anteriors. En cada modalitat es jugarà una fase prèvia de tres partides. Una vegada finalitzada, accediran a les semifinals els guanyadors de cada eliminatòria i el millor equip derrotat. D'eixes semifinals eixiran els dos equips classificats per a la gran final de raspall i d'escala i corda.

Benissa serà l'escenari de la primera partida d'esta nova edició del Trofeu Mixt Masymas pel que fa a la competició d'escala i corda. El torneig de raspall començarà el dia 21 a Bellreguard.