Torna l'emoció de la Lliga Bankia de raspall femení

El trinquet de Bonrepòs i Mirambell serà l´escenari de la tercera jornada del campionat, després de les primeres jornades als carrers de Borbotó i Beniparrell.

Tots els aficionats al raspall femení tenen una cita la vesprada del diumenge en el renovat trinquet de la població de l´Horta Nord. Tres grans partides compondran el programa, que començarà a les 17.00 hores, amb l´enfrontament entre dos equips que encara han d´inaugurar el seu caseller: Carraixet Tavernes Blanques i Borbotó B.

A continuació, sobre les 18.00 hores, aplegarà el torn a la revelació del torneig, l´Alqueria d´Asnar, que ocupa el primer lloc de la classificació empatat amb el Bicorp. Les seues rivals del diumenge seran les germanes Ana i Noelia de l´Ajuntament de Beniparrell, que ja saben el que és guanyar l´Autonòmic, i que formen un dels equips candidats al triomf final, com demostra la seua tercera posició en la taula, compartida amb el Borbotó A.

Com a colofó a esta vesprada de pilota a Bonrepós i Mirambell es jugarà altra gran partida, on els protagonistes seran l´actual campió de l´Autonòmic, i principal candidat a emportar-se la Lliga Bankia, i el primer equip del històric dominador de les competicions de raspall femení, Borbotó. La parella del Turismo Rural Bicorp, Mar i Victoria, que sumen cinc punts al seu caseller, per quatre de les seues rivals, s´enfrontaran a les 19.00 hores amb Anabel, Amparo i Mónica, integrants del Borbotó A, en un partida decisiva per a la classificació del torneig.

Piles i Oliva manen en 1.ª masculina

En el primer grup, la formació de Piles suma quatre victòries en les quatre partides disputades, ocupant el primer lloc de la taula, per davant del Lloc Nou d´en Fenollet, contra el que jugarà esta setmana, i del Xeraco B. El Xeraco rebrà al seu trinquet al vigent campió, Bicorp. Ja en el grup segon, el primer equip del club d´Oliva marxa al capdavant de la classificació. Només ha cedit un punt dels dotze disputats. Jugarà al seu trinquet el cap de setmana davant l´Otos A, tercer en la classificació.

L´altra partida de la jornada tindrà a Genovés i Xeraco A com a protagonistes, disputant-se al trinquet de la població de la Costera. Només queden dues jornades de la primera fase, jugant-se a partir de principis de maig les lligues de semifinals, on passaran tots els equips de primera.