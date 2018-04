Gesta del Marquesat i l'Albuixech ja és colíder

Emocionant sexta jornada en la primera categoria del Trofeu El Corte Inglés de Galotxa la que s'ha viscut este cap de setmana.

Per una banda, l'Ovocity Marquesat va aconseguir una sorprenent victòria en el carrer València de Quart de les Valls. La partida que enfrontava al Kiwa Quart i a l'Ovocity Marquesat el dissabte passat es jugava en el carrer dels primers, i es tancava amb el resultat de 60 a 70. Els visitants formaven amb el rest Pau, Nando, mitger que va ser determinant en la galotxa, Sopetes i el feridor Benja, que ja ha pres la mida a ferir al carrer València. Ara el Marquesat ocupa el tercer lloc de la taula, un per davant del quart, Faura.

Tot i esta derrota, l'equip del Camp de Morvedre manté la primera plaça del grup, però ara la comparteix amb l'Albuixech. Ambdós equips estan empatats a 13 punts. Els d'Albuixech van acomplir els pronòstics en guanyar al Lanzadera Montserrat, afavorits per jugar en casa. Els de la Ribera queden fora de les places capdavanteres, en la cinquena plaça de la classificació, malgrat que els falta una partida per jugar.

El Faura, per la seua part, està situat en quarta posició, gràcies a guanyar dissabte passat a domicili en casa de l'Electrofassar Massalfassar, on el marcador va quedar 35 a 70 per als del Camp de Morvedre.

Per completar la jornada, l'Ajuntament de Beniparrell va guanyar al Caixa Popular Meliana en el carrer dels segons. Julián, Herrera, Luis i Toni deixaren en 40, i en la última plaça, als seus rivals de l'Horta Nord.

Classificació de la primera categoria després de sis jornades:

1.-Kiwa Quart A - 13 punts

2.-CPV Albuixech A - 13 punts

3.-Ovocity Marquesat A - 11 punts

4.-CPV Faura A - 10 punts

5.-Lanzadera Montserrat A - 8 punts

6.-Ajuntament Beniparrell A - 8 punts

7.-Electrofassar Massalfassar A - 2 punts

8.-Caixa Popular Meliana A - 1 punt