La Fundació baralla celebrar un «Mestres» individual en desembre

La direcció esportiva de la Fundació per a la Pilota Valenciana, encapçalada per la figura de Waldo, treballa en un projecte per a fer més atractiva la competició i revitalitzar el món professional. Entre els objectius a mig termini, a banda de reduir el pes de les partides del dia a dia, també està la creació de campionats amb nous formats.

Un d'ells podria concretar-se en els pròxims mesos, quan la Fundació baralla celebrar un primer Trofeu Mestres de caràcter individual. Seria un torneig inèdit fins ara que enfrontaria als millors jugadors de la temporada mà a mà i que serviria per tancar l'any.

És una de les poques novetats que permet el atapeït calendari pilotari de 2018. Així ho va explicar Waldo la setmana passada als pilotaris en nòmina, tant de la modalitat d'escala i corda com de raspall. La finalitat d'este encontre informatiu era exposar les directrius d'esta nova era en la pilota valenciana, amb la Fundació com a màxima responsable del món professional, i en especial els detalls del calendari.

Per raons de gestió i pels compromisos ja adquirits amb els patrocinadors, els trofeus i els campionats del que queda de 2018 ja està més o menys definit. Així que no serà fins 2019 quan es podrà abordar canvis més profunds en la programació de les competicions de les dues modalitats.



Els contractes acaben este mes

D'altra banda, els jugadors estan pendents de la renovació dels seus contractes amb la Fundació. La vinculació dels pilotaris finalitza a finals de l'actual mes d'abril i, a dia de hui, es treballa per arribar a un acord respecte a la fòrmula per a signar els nous contractes.

En este punt, un dels elements sobre els que hi ha cert debat és el rànking dels jugadors. Una ferramenta que, des de fa poc més d'un any, serveix per a regular els sous dels piotaris, encara que molts dels implicats no el consideren vàlid per les circumstàncies especials que implica el joc de la pilota valenciana.



Santi de Silla torna de la lesió

Santi de Silla reapareixerà el pròxim divendres al trinquet de Sueca després de quatre mesos sense jugar per una lesió en un dit de la mà dreta, que fins i tot va requerir una intervenció quirúrgica.

L'escaleter porta un temps entrenant-se amb intensitat i totes les proves han estat satisfactòries. En la tornada, Santi formarà amb el seu germà, Jesús, per a enfrontar-se a Ferrer i Félix.

D'altra banda, el trinquet de Guadassuar acull esta vesprada el VI Trofeu Primavera, amb dues semifinals reduïdes a 25 tantos i una final a sis jocs. La parella de Pere Roc II i Jesús jugarà contra la de Marc i Santi la primera semifinal del trofeu (17.00 h.). A continuació, Puchol II i Carlos es mediran a Genovés II i Javi en la segona, justa abans de que els guanyadors disputen la final.