Soro III i Marrahí guanyen a Dénia i jugaran les semifinals del Masymas

El III Trofeu Mixt Masymas va coneguent als seus semifinalistes. En la modalitat d'escala i corda, la parella de Soro III i Félix es va imposar al trio de Genovés II, Pere i Carlos (60-35) en la partida matinal que ahir es va celebrar al trinquet Rovellet de Dénia.

Els rojos, més sòlids, es van classificar així per a la primera semifinal del campionat, que es disputarà el pròxim dissabte 28 d'abril al trinquet Pelayo de València. En eixa partida, el de Massamagrell i el de Dénia es voran les cares amb altra parella, la de Pere Roc II i Javi, que el divendres van superar al trio de Goner, Santi i Bueno (60-50) a Benissa.

D'esta manera, queda encara per concretar la segona semifinal. Puchol II i Héctor jugaran contra Francés, Jesús i Tomás II el próxim dimecres 25 d'abril a Guadassuar. L'equip derrotat haurà d'arribar al menys a 50 si vol classificar-se per a les semifinals. Si no, l'equip de Giner (que va substituir Marc per lesió) serà el que passe de ronda.

En raspall, Marrahí, Coeter II i Néstor van imposar-se 25-20 a Pablo, Tonet IV i Ricardet en un emocionant duel. L'equip de Marrahí jugarà contra el Moltó i Brisca, que es van desfer a Sergio i Sanchis a Bellreguard, en les semifinals del torneig, també el dissabte 28 d'abril a Pelayo.

L'altra semifinal eixirà de la partida entre la parella de Ian i Canari i el trio de Guadi, Seve i Miravalles esta vesprada a Xeraco (18.30 h.).

Llíria estrena els diumenges

D'altra banda, el trinquet de Llíria va acollir ahir la seua primera partida de professionals en este nou cicle que ara enceta com a seu regular de partides els diumenges al matí. En la d'ahir, Puchol II i Bueno van guanyar 60-55 al trio de Fageca, Javi i Monrabal II en un encontra igualat amb el que va disfrutar l'escala.

A més de Llíria, que a partir d'ara rebrà partides cada diumenge, cal recordar que la Pobla de Vallbona, també en Camp de Túria, organitza partides els dilluns des de la setmana passada.