Albuixech i Quart es disputen el liderat d'El Corte Inglés de Galotxa

Els dos equips, empatats al capdavant de la classificació del 43é Campionat Autonòmic de Galotxa, trofeu El Corte Inglés, s´enfrontaran demà dissabte per la vesprada al carrer de pilota d´Albuixech. En la partida d´anada, el Kiwa Quart, vigent campió del torneig, va guanyar als de l´Horta Nord només per dos jocs, i amb les partides d´aquest cap de setmana comença la segona volta de la lliga regular, on l´Albuixech haurà de confirmar el seu bon estat de forma, ja que està sent la revelació del campionat.

Però esta partida no serà la única amb molt d´interés de la jornada, ja que el tercer classificat, el Lanzadera Montserrat, i el quart en la taula, l´Ovocity Marquesat, oferiran als seguidors de la galotxa en la Ribera la millor partida a nivell comarcal en la canxa de Montserrat.

Faura, empatat a punts amb el Marquesat, haurà de desplaçar-se al carrer de Beniparrell, per a jugar davant la formació de l´Horta Sud en una partida on qualsevol dels equips, en cas de perdre, pot quedar despenjat de la lluita per la part alta de la classificació. Per tancar la jornada el Caixa Popular Meliana i l´Electrofassar Massalfassar, que ocupen les últimes posicions, jugaran al carrer Tio Vicent de Meliana per a intentar fugir de les places de descens.

L´Ajuntament de Beniparrell, primer classificat en la categoria de juvenils i actual subcampió de la competició, jugarà aquesta setmana al seu carrer davant el Faura, penúltim de la classificació, de manera que la partida no hauria de ser molt complicada per als joves locals. El segon en la taula, Caixa Popular Meliana, no ho tindrà tan fàcil en rebre l´Electrofassar Massalfassar, formació que actualment ocupa el tercer lloc.