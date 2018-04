Tur, Hilari i Catalán guanyen en la Lliga Promeses

El trio integrat per Àlex Tur (CPV Dénia), Hilari Vázquez (CPV Beniparrell) i Àlex Catalán (CPV Onda) es va imposar ahir per la vesprada al trio de Yago (CPV Castalla), Nacho (CPV Castalla) y Lluís (CPV Agost) per un ajustat 60 per 55 en la penúltima jornada de la fase regular de la IV Lliga Promeses Caixa Popular d'Escala i Corda disputada al trinquet de Pelayo.

Van aconseguir la victòria en una partida molt igualada i emocionant que va estar plena d'alternatives i avantatges per part dels dos equips. El trio d'Alex d'Onda va començar guanyant i es va distanciar en el primer tram de la partida, però l'equip de Yago de Castalla va aconseguir remuntar i col·locar un 45 a 55, al seu favor. En el moment clau, però, no van saber rematar el gran treball que havien realitzat i es van vore superats per Àlex Tur, Hilari i Àlex Catalán.

La primera fase es tanca el pròxim dijous 3 de maig al trinquet de Pelayo, amb la partida que enfrontarà l'equip d'Àlex Tur (CPV Dénia), Hilari (CPV Beniparrell), Àlex Catalán (CPV Onda) contra el de Jesús Talavera (CPV Llíria), Edu Gasent (CPV Llíria) i Luis Miguel Mira (CPV Benimagrell).

L'equip d'Àlex de Dénia pot aconseguir la primera plaça si aconsegueix la victòria a la catedral de pilota valenciana. Les semifinals es disputaran a partir del 6 de maig, en el trinquet de la Pobla de Vallbona i Pelayo.

La classificació de la primera fase de la IV Lliga Promeses Caixa Popular 2018, a falta d'una partida per jugar-se, és la següent:

1º - Andrés Sancho (CPV Riba-roja) - José Miguel Santacreu (CPV San Vicent) - Isaac Sala (CPV Murla) – 8 pts – 4 partides

2º - Álex Tur (CPV Dénia) - Hilari Vázquez (CPV Beniparrell) - Álex Catalán (CPV Onda) – 7 pts - 3 partides

3º - Yago CPV (Castalla) - Nacho Martínez (CPV Castalla) - Lluís Mira (CPV Agost) – 5 pts - 4 partides

4º - Jesús Talavera (CPV Llíria) - Edu Gasent (CPV Llíria) - Luis Miguel Mira (CPV Benimagrell) – 4 pts - 3 partides

5º - Jordi Llobell (CPV Dénia) - Javier Campos (CPV Montserrat) - Carlos Sáez (CPV Petrer) – 3 pts - 4 partides