Pere Roc II i Javi guanyen a Pelayo i esperen rival per a la final del Masymas

El III Trofeu Mixt Masymas ja coneix els seus primers finalistes. Pere Roc II i Javi, en escala i corda, i Moltó i Brisca en raspall, van imposar-se ahir a Pelayo i ara esperen rival per a lluitar pel títol al trinquet de Pedreguer el pròxim dissabte.

En la modalitat per dalt corda, el cartell anunciava quatre canons. De roig, Soro III i Félix, de blau, Pere Roc II i Javi. Les quatre figures van complir i la pilota va volar a una velocitat altíssima. Tanmateix, l´equip del rest de Benidorm va estar més encertat en els moments clau i va acabar guanyant per un 60-35 clar. La parella es classifica per a la final amb molt bones sensacions després de dues partides al trofeu impecables.

Remuntada de Moltó i Brisca

En la modalitat de raspall, l´equip de Moltó i Brisca va aconseguir la classificació per a la final del trofeu després de guanyar 25-15 al trio de Marrahí, Coeter II i Néstor. La parella va haver de remuntar el 0-15 amb el que l´equip blau es va trobar en l´inici de la partida, aprofitant que la conexió entre el de Barxeta i el d´Oliva no funcionava. Brisca, però, va despertar de sobte i els quinzes van començar a pintar-se de roig. Després d´igualar el marcadro, els últims jocs van ser d´ofici per assegurar-se una plaça en la final.

Els rivals en les dues modalitats eixiran de les semifinals que es juguen este dimarts 1 de maig a Oliva. Les finals seran la vesprada del 5 de maig a Pedreguer.