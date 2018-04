El Villarreal CF, líder al trinquet

La Ciutat Esportiva del Villarreal CF ha sigut hui l´escenari de la presentació del III Trofeu Villarreal CF, que es disputarà al trinquet de Salvador Sagols de Vila-real els divendres 11 i 18 de maig.

El president del Villarreal CF, Fernando Roig, ha manifestat l´orgull del club en poder ajudar la pilota valenciana. "Per al Villareal CF és un orgull poder apostar per la pilota valenciana, que millor que fer el tercer any consecutiu el Trofeu Villarreal CF en dates molt adequades com son les festes de Sant Pasqual. Estan els millos jugadors del món i és un satisfacció col·laborar que la pilota, l´esport valencià, siga més important", ha expressat Roig.

Pepe Cataluña, vicepresident de la Fundació de la Pilota, ha donat les gràcies al Villarreal CF. "L´altre dia Llaneza ens explicava l´impilcació en aspectes socials del Villarreal CF, que nosaltres ni ens imaginàvem. Acostar-se a l´esport nacional dels valencians els engrandeix més. Tindre la sensibilitat de posar-se d´acord en la Fundació per fer un gran torneig els fa més gran encara. És l´únic club de futbol de la Comunitat Valenciana que dedica una inversió i s´ha implicat en el patrocini de jugadors i ara amb un nou conveni per ser un dels patrocinadors de la Fundació", ha explicat Cataluña, que a més, ha deixat vore que la Fundació té un projecte per a un campionat que involucre als clubs de futbol valencians per a fer després una Champions de la pilota.

Puchol II, jugador patrocinat pel Villarrreal CF, també ha mostrat el seu agraiment. "És un orgull portar darrere el nom del Villarreal i tots els valors que porta este club. Estes iniciatives són les que fan que la pilota i els jugadors pugam anar endavant. En el campionat fem parella en Santi i tots els equips són molt forts. Caldrà molta faena".

Soro III, actual número uno, també ha seguit esta línia. "Els jugadors agraïm moltíssim que quan un patrocinador entra en la pilota ens faça sentir protagonises i això sempre ha passat ací, en el carinyo que rebem, els premis, el tracte€ Els jugadors anem a donar la cara com tots els dies per a que eixca un bon trofeu i que la gent puga disfrutar. Van a ser dos divendres molt bonics de pilota, de festa, amb quatre partides disputadíssimes", ha indicat el de Massamagrell.

Les semifinals seran el divendres 11 de maig (17.00 hores) al trinquet Salvador Sagols de Vila-real. Soro III i Javi jugaran contra Marc, Nacho i Tomás II. A continuació, Puchol II i Santi contra Pere Roc II, Jesús i Carlos. Amb 1.500 euros de premi.

La final es jugarà el divendres 18 de maig. Primer es disputarà una final de consolació (17.00 hores) i, a continuació, la gran final pel títol. Amb 3.000 euros de premi per al guanyador.