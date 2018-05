Un projecte per «enganxar» al Valencia CF i el Levante UD

«El Villarreal CF ha ´punxat´ a la Fundació de la Pilota Valenciana per a que es menege per vore si és possible eixe projecte en el que tots els grans clubs de futbol de la Comunitat Valenciana patrocinen un campionat de pilota per que, després, els campions de cada campionat pogueren competir en un campionat de campions», apuntava ahir Josep María Cataluña al ser preguntat sobre la possibilitat de que altres entitats del món del futbol, com ara el Valencia CF i el Levante UD, s´involucraren de manera més directa en la pilota valenciana.

«El Villarreal CF ho va a fer i va a continuar fent-ho. Si se sumen molts, més ajudarem a un esport minoritari que en realitat no ho és, perquè hi ha molta afició en tota la Comunitat Valenciana. La iniciativa està, el que vulga apuntar-se que s´apunte. Tant de bo s´apunten molts i hi haja més gent que col·labore en la pilota i altres esports. Eixa és la filosofia del Villarreal CF», va comentar Fernando Roig.

Tal com va publicar Levante-EMV fa uns mesos, el Levante UD és un dels equips que estudia l´opció d´entrar al trinquet. Una de les possibilitats que s´han barallat és que durant la pròxima temporada, amb el Villarreal CF i el Levante UD en Primera Divisió, els dos equips patrocinen una partida al trinquet de Vila-real i altra al de Pelayo, fent-les coincidir amb les jornades de Lliga en les que el Villarreal CF i el Levante UD es vegen les cares sobre el terreny de joc.

A banda del trofeu d´escala i corda, el Villarreal CF és un dels membres de la Fundació de la Pilota Valenciana com a patrocinador de la pilota professional i recolza directament a Puchol II mitjançant el projecte Endavant Pilota Valenciana. El de Vinalesa és l´ambaixador d´esta iniciativa que busca potenciar l´esport de la vaqueta al llarg de la Comunitat Valenciana, sobre tot, entre els més menuts.