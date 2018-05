Un trofeu de Champions

El Villarreal CF i la Fundació de la Pilota Valenciana van presentar ahir la tercera edició del Trofeu Villarreal CF, que enguany ha avançat les seues dates per tal de coincidir amb les festes patronals de Sant Pasqual. El torneig, que s´ha guanyat a pols ser un dels més prestigiosos del calendari d´escala i corda, reunirà a deu dels millors jugadors de la modalitat al trinquet Salvador Sagols de la ciutat de la Plana per gaudir de quatre partides, sobre el paper, molt disputades.

Ho farà en dues sesions. La primera, el divendres 11 de maig, amb la celebració de les dues semifinals (1.500 euros de premi per als dos equips guanyadors). La segona, el divendres 18 de maig, amb la final de consolació i la gran final pel títol (3.000 euros de premi per al campió i 1.000 euros per al finalista).

En la primera semifinals es voran les cares la parella de Soro III i Javi, dos pesos pesants, i el trio de Marc, Nacho i Tomás, més que compensat i capaç de vèncer qualsevol.

La segona semifinals enfrontarà a Puchol II, abanderat del projecte Endavant Pilota del club groguet, i Santi de Finestrat, davant el trio de Pere Roc II, Jesús i Carlos, l´equip guanyador de la Lliga Bankia, que continua invicte des que es va proclamar campió a Pelayo.

El president del Villarreal CF, Fernando Roig va destacar «l´orgull» del club amb la seua aposta per l´esport dels valencians. «Estan els millors jugadors del món i és una satisfacció col·laborar per que la pilota, l´esport valencià, siga encara més important», va expressar Roig en l´acte de presentació, a la Ciutat Esportiva del Villarreal CF.

A la seua dreta va estar el vicepresident de la Fundació de la Pilota, Josep Maria Cataluña, que va agrair el recolzament del club de la Plana. «És l´únic club de futbol de la Comunitat Valenciana que dedica una inversió a la pilota i s´ha implicat en el patrocini de jugadors. A més, amb un nou conveni, ha passat a ser un dels patrocinadors de la Fundació», va assenyalar Cataluña.

Soro III i Puchol II van posar veu als pilotaris, també presents en l´acte, per agrair públicament la col·laboració del Villarreal CF amb la pilota professional i per prometre espectacle durant el trofeu.