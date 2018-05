Grans partides en el campionat El Corte Inglés de Galotxa

Dins del programa de partides de la 9ª jornada de la màxima categoria del Campionat Autonòmic de Galotxa, gran trofeu El Corte Inglés, hi ha dues partides que destaquen per damunt la resta, donada la posició dels seus protagonistes. En primer lloc el quart classificat, l´Ovocity Marquesat, tot i que figura empatat a punts amb el Faura i l´Ajuntament de Beniparrell, rebrà al segon de la taula, l´Albuixech, en una vital partida per als dos contendents que es jugara al carrer "Conrado Casanova" d´Alfarp. Respecte al líder del grup, el Kiwa Quart, jugarà en el seu carrer davant un dels implicats en la lluita per entrar en les primeres posicions, l´Ajuntament de Beniparrell. Per altra part, l´Electrofassar Massalfassar jugarà davant la seua afició contra el Lanzadera Montserrat, tancant la jornada l´enfrontament entre el Faura i el cuer de la classificació, el Caixa Popular Meliana.

L´Ajuntament de Beniparrell B i el Borbotó A son els liders en solitari dels grups de la divisió de plata, mentre que Faura B i Borbotó B dominen els grups de tercera, pero de manera més ajustada. Quart C i Meliana F van primers en quarta A, sent Faura C el primer classificat de quarta B.

La competició en la categoria femenina també afronta altra jornada, en la que el derbi entre el Cent Duros Borbotó A i B serà l´enfrontament més important, ja que ocupen la segona i tercera plaça del grup de la classificació. Per davant queda el Godelleta, que s´enfrontarà en la seua canxa de galotxa amb el Caixa Popular Pobla C. L´altre derbi, entre el Caixa Popular Pobla A i B completarà la jornada, en el que els dos equips es juguen evitar la ultima posició de la taula.