La família de Beniarbeig-Verger

Fa vora dotze anys, en 2006, Basilio Sánchez va fundar a Beniarbeig una escola de pilota. Tanmateix, els seus alumnes només podien jugar a frontó. Així que va decidir posar-se en contacte amb l'Ajuntament del Verger, amb un carrer artificial de pilota, per tal d'unir esforços. El resultat, tres temporades després, és la nombrosa escola Beniarbeig-Verger, amb 40 xiquets practicant totes les modalitats i amb l'honor de ser la més guardonada la temporada passada amb un total d'onze trofeus, segons apunta Basilio Sánchez, el monitor.

«L'escola ha crescut una barbaritat i estic molt content perquè hem aconseguit ser el que jo volia, ser una família, sense que ni xiquets ni pares estiguen massa pendents guanyar o perdre, només de passar-ho bé», explica Sánchez.

De fet, el monitor explica que s'ha creat un grup de mares per a practicar, arran del bon ambient que es viu a l'escola. «Les anomenem les 'masters'. És un grup de mares que de vore jugar als fills van començar a jugar. Eren 21 mares i ara són 12 perquè són les que més facilitats tenen per a vindre a entrenar», apunta Basilio, que als seus 44 anys i natural de Beniarbeig, va ser un dels jugadors aficionats amb nivell al poble, d'uns 2.000 habitants.

«Intente que jugen a totes les modalitats. Les inscripciones les fem a totes. El raspall és un poc la base, perquè els xiquets toquen més pilota i és més fàcil. Però també fem One Wall, frontó, galotxa, escala i corda, llargues... Ací ha predominat sempre el raspall. Recorde a la gent jugant al carrer», explica.

Ara bé, hi ha afició en l'actualitat? «Si dius de jugar s'apunten 10.000 xiquets, però si dius d'anar al trinquet a vore una partida, el meu fill Joan i pocs més... Ho he parlat amb trinqueters de Pedreguer, Bellreguard... I no sé quina és la raó però és complictat que els xiquets vagen a vore partides. La gent que va és major. Jo sóc dels joves al trinquet!», exclama Basilio.

La seua escola va acollir el passat cap de setmana les finals dels XXXVI Jocs Esportius de raspall.