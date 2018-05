Pere Roc II, tocat per una vareta

Rodrigo Sebastià Alonso "Pere Roc II" està intractable. El jugador de Benidorm va conquerir el passat diumenge el III Trofeu Masymas amb la companyia de Javi de Massalfassar com a mitger. La parella es va imposar en la final a Francés, Jesús i Tomás II per 60-45 per aconseguir el títol, el tercer que Pere Roc II s'emporta a les seues vitrines des que va començar el 2018.

I és que el rest esquerrà no sap el que es caure eliminat en tots els campionats que ha disputat enguany. Ho ha guanyat tot. Primer va ser la Lliga Bankia d'escala i corda, en la que amb Jesús i Carlos de companya de equip va alçar el títol a Pelayo davant Francés, Javi i Bueno. Els de Benidorm van eliminar a Soro III i Santi en semifinals i en la final van jugar a un gran nivell. Pere Roc II reeditava d'esta manera la seua condició de campió de la Lliga.

Poc després, el mateix equipo campió del circuit professional va repetir victòria en el Trofeu Universitat de València. En este cas, el trio va guanyar en la final, també a Pelayo, a la parella de Puchol II i Héctor per 60-35. Era el segon trofeu que Pere Roc II alçava, amb el mateix trio, en unes setmanes.

El següent campionat ha estat el Masymas, esta vegada en parella, on de nou ha arribat la victòria per a Pere Roc II, en bona sintonia amb Javi durant tota la competició.

Sense dubte, Pere Roc II atravessa un dels millor moments de la seua carrera esportiva després de quallar una temporaca quasi perfecta l'any 2017, en el que, per primera vegada, va disputar la final del mà a mà, en la que va caure contra Soro III. Des d'eixa derrota, Pere Roc II s'ha refet i el seu percentatge de victòries ha estat altíssim en els darrers mesos, malgrat que en la Lliga es va considerar oportú col·locar.lo en trio i no en parella.

El pròxim repte per a Pere Roc II és el Trofeu Villarreal CF que comença este divendres al trinquet de la Plana. De nou es retrobarà amb Jesús i Carlos per tal de assaltar le semifinals, en les que jugarà contra Puchol II i Santi. És la seua opció de guanyar el quart títol de quatre possibles en este 2018.