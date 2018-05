Quatre grans aspirants a l'Autonòmic

En el 35é Campionat Autonòmic de Raspall, gran premi Diputació de Valencia, aquests equips són els que van al capdavant de les classificacions de les lligues de semifinals.

Oliva A i Xeraco B ocupen el primer i segon lloc en la taula de semifinals de primera A, després de l´enfrontament entre ells la setmana passada, en la partida més renyida de la jornada. En el cas de l´Oliva, on juguen Escoto, Gorxa i Josele, ara suma un total de cinc punts després d´haver guanyat per la mínima, 40 per 35, al Xeraco B, on només pugueren jugar Vicent i Ibiza. Per la seua part el Piles, amb Waldo, Pau i Baldo, sumaren els seus primers punts en aquesta fase final, al deixar 40 a 15 el marcador final en la seua partida davant el Xeraco A.

En les semifinals B, el Lloc Nou d´en Fenollet i el Bicoroliva A empaten en primer lloc de la classificació, al haver sumat els sis punts en joc. El cap de setmana passat els de la Costera s´emportaren la partida davant els seus veïns de Genoves, mentre que Bicorp sumava els tres punts en el enfrontament amb l´Otos A.

Classificació 2ª jornada Lliga Semifinals Primera A:

1. CPV Oliva A - 5 punts

2. CPV Xeraco B - 4 punts

3. CPV Piles - 3 punts

4. CPV Xeraco A - 0 punts

Classificació 2ª jornada Lliga Semifinals Primera B:

1. CPV Lloc Nou d´en Fenollet - 6 punts

2. CPV Bicoroliva A - 6 punts

3. CPV Genoves A- 0 punts

4. CPV Otos A - 0 punts

Respecte a la divisió de plata, a falta de la última jornada, de moment les formacions que jugarien semifinals serien l´Otos B i l´Oliva B, que ja estan classificats matemàticament, junto con el Quatretonda A i el Gavarda A. Bicorp B, Gavarda B, La Vall B i l´Ajuntament de Polinyà A son els equips que ocupen ara les quatre places en tercera categoría que els permetrien jugar les semifinals. Ja en el primer grup de quarta A son Bicorp C i l´Alqueria d´Asnar A els que passaran a la fase final, mentre que en el grup segon tenim amb opcions a Real de Gandia, Lanzadera Montserrat A, Ajuntament de Polinya B i Alberic. Per últim, en quarta B son el Tapizados Calse Moixent A, L´Horteta Rafelbunyol A i Tamborí de Valencia qui están matemàticament classificats, mentre que Bimiel Bicorp D i Xeraco D lluitaran per la plaça restant en la última jornada de la lliga regular.