Àfrica també juga

Sacha, el pilotari d´Orba i una de les primeres figures mundials de l´One Wall, impulsarà a Senegal un projecte solidari amb dos col·legis a través del Joc de Pilota. Tot està preparat perquè el nou ambaixador de la CIJB per a Àfrica visite dos centres educatius en el país africà en què ensenyarà els rudiments d´este esport a través de la modalitat d´One Wall.

El jugador es mostra especialment il·lusionat en este nou projecte personal. «De totes les meues il·lusions amb este esport la de recolzar la seua difusió a Àfrica em pareix les més satisfactòria. Si gràcies a la pilota portem alegria i conscienciem a la societat de la necessitat de recolzar als països més necessitats em sentiré molt satisfet», explica.

Per a este projecte compta amb el suport d´un muntó de particulars que col·laboraran amb xicotetes aportacions però també amb el decidit respatler del mecenes José Luis López que a través de la Fundació Avant África, de la que és vicepresident, participarà en este gran projecte d'expansió per Àfrica que inicia Sacha de la mà de la CIJB.

José Luis López no ha dubtat a col·laborar en este projecte que inclourà la construcció de xicotets murs amb les seues pistes en els col·legis adoptats; per esta Fundació i altres que pogueren incorporarse. «Això ajudarà també a les xicotetes economies locals i a multiplicar l´efecte solidari», comenta el nou ambaixador d´este esport, el jove pilotari de la Marina. Després del Senegal, el projecte s'estendrà per Uganda, on la Fundació Avant África ha construït alguns centres educatius en zones rurals.

D'altra banda la CIJB també ha iniciat contactes amb diversos col·legis espanyols de l´antic protectorat al Marroc a fi d´impulsar el desenrotllament del joc de pilota en la modalitat d´One Wall i d´incorporar-se a la xarxa impulsada des del col·legi públic Sant Sebastian de Rocafort i que pretén impulsar el coneixement de les cultures, llengua i tradicions regionals, inclòs el joc de pilota a mà. Xarxa que ja compta amb col·legis de València, Navarra, Euskadi, Bèlgica, Holanda i Itàlia.