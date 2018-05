Torna l'emoció del Frare

El període d´inscripció per al II Autonòmic de Frare – Diputació de Castelló que es celebrarà el pròxim 6, 7 i 8 de Juliol a les poblacions de Traiguera i (Barri d´Enroig) Xert s´ha obert avui divendres dia 18 de Maig i es prolongarà fins el pròxim 20 de Juny. La participació estarà oberta a totes les categories que seran de participació mixta, a excepció de la categoria femenina, i en aquesta segona edició seguint l´objectiu de la primera es pretén atraure tant als més menuts, com als aficionats, veterans, federats i professionals de la pilota.

La competició es disputarà en parelles en totes les categories, a excepció de les categories escolars, cadet i infantil que es jugarà en format Individual, al disputar-se en el trinquet del Barri d´Enroig de Xert que té unes menors dimensions que el de Traiguera.

Concretament, les categories convocades són:

- Categories escolars amb pilota de badana adequada a la seua edat: benjamí i aleví (per parelles), infantil, cadet i juvenil (individual).

- Categories federades amb pilota especifica: masculines o mixtes (primera, segona i tercera) i femenina.

- Categories recreatives amb pilota especifica: nivell A, nivell B i nivell C (categoria per a jugadors i jugadores sense llicència federativa, veterans o esportistes amb diversitat funcional).

La inscripció tindrà un cost de 10€ per equip o jugador en les categories oficials i escolars, en les quals s´inclouran les samarretes i el tiquet d´esmorzar, mentre que en les categories recreatives tindrà un cost de 16€ per equip incloent les samarretes, el tiquet d´esmorzar, així com la llicència federativa d´un dia.

Pel que fa a les dates de celebració, existeix la possibilitat de celebrar les categories escolars i la categoria femenina el divendres 6 de Juliol, facilitant des de l´organització un autobús per aquells participants amb llicència dels JECV. Pel que fa a les categories federades està previst celebrar-les el dissabte 7 de Juliol, mentre que les categories recreatives es disputaran entre el dissabte 7 de Juliol i el diumenge 8 de Juliol.

El campionat s´organitzarà per sistema de lliga, de manera que es jugaran diverses partides dins del mateix grup que s´intentarà que estiguen formats per al voltant de 5 equips o jugadors. Les partides tant en parelles com individuals es jugaran a 15 punts, encara que si hi hagueren més inscripcions que places es jugarien a 11 punts. A més, els campions i subcampions de cada categoria tindran el seu corresponent trofeu, i en el cas de la màxima categoria els campions rebran unes distincions especials.

Cal destacar que la competició en cada categoria es desenvoluparà integrament en el mateix dia, pel que els jugadors no tindran perquè fer nit. A pesar d´això, tots els participants tindran la possibilitat de passar un cap de setmana alternant la competició esportiva amb la vessant turística i cultural, ja que des de l´organització s'informarà sobre un gran número d´activitats turístiques entre les quals destaquen la visita a Oliveres Mil·lenàries i l´activitat de descobrir el Reial Santuari Verge de la Font. Pel que fa l´allotjament existeix la possibilitat de les cases rurals Art Rústic del Barri d´Enroig i el Panoràmica Golf, Sports & Resort de Sant Jordi.

El full d´inscripció estarà disponible en la web de la Federació de Pilota Valenciana, en el següent enllaç: http://fedpival.es/pdf/competicions/pdf_7466.pdf. A més, tots els interessats en participar i que un dels dos dies no puguen participar, poden fer una preinscripció assenyalant la categoria en la qual voldrien inscriure's i el dia que podrien jugar. El correu de contacte és secretari@fedpival.es