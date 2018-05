La mare de tots els desafiaments

La catedral del raspall, el trinquet de Bellreguard, prepara un gran desafiament per al pròxim dissabte 26 de maig. Com a partida excepcional, la empresa El Zurdo ha preparat un encontre entre els tres millors restos del panorama actual, és dir, Ian, Moltó i Marrahí, davant dels tres mitgers més valorats, com són Brisca, Coeter II i Tonet IV. Un gran desafiament que porta 3.000 euros d'eixida.

Per una vegada, Ian, Moltó i Marrahí, acostumats a creuar-se en els grans campionats durant la temporada, formaran part del mateix equip. El mateix passa amb els tres mitgers, considerats clau en qualsevol equip en el que juguen. Queda per resoldre el dubte de les posicions que cadascú ocuparà.