Vila-real vibra amb Puchol II

Puchol II té guanyat el cor de Vila-real. El rest de Vinalesa, acompanyat per Santi de Finestrat, va conquerir ahir el Trofeu Villarreal CF després d´imposar-se (60-45) al trio de Marc, Nacho i Tomás II en una intensa final plena d´alternatives. Els vora 300 espectadors que van omplir el trinquet Municipal Salvador Sagols, entre ells el president del Villarreal CF, Fernando Roig, van assaborir una emocionant vesprada de pilota en la que va destacar un Puchol II pletòric.

«La parella té faena per davant», comentava la càtedra minuts abans de la final. I no s´equivocava. Marc, Nacho i Tomás II, com en la semifinal quan van eliminar Soro III i Javi, van jugar de manera compacta, tancant tots els espais i buscant apretar al màxim a Puchol II. Una tàctica que va servir per mantindre la partida igualada, però que va ser insuficient per despenjar a la parella en el marcador. I és que el de Vinalesa va oferir tot el seu millor repertori de colps, especialment el rebot, des de qualsevol lloc i en qualsevol circumstància, per plantar cara al trio. Santi, massa accelerat en alguns moments de la partida, va asserenar-se per ser clau en els quinzes més trascendentals.

Amb tot, mentre el trio blau atacava, amb un soberbi Nacho, la parella tornava pilotes impossibles. La gran final avançava amb jocs disputats i exigents per als cinc jugadors.

Amb 35 per 40 semblava que Marc havia trobat el punt a la partida. Llavors, va aparèixer el millor Puchol II per tirar del seu equip i posar el 45 per 40. La final, de poder a poder, es va convertir en un seguit de llargs quinzes, de vegades dramàtics, amb el públic entusiasmat i més d´un amb les mans al cap. Amb 45-45, la força de Puchol II i un Santi efectiu van decidir. La pilota els va somriure i es van col·locar 55-45 a l´electrònic. La victòria, però es va vendre cara. En l´últim joc la parella va desaprofitar fins a quatre Val abans d´arredonir el triomf final.

«M´he trobat molt a gust»

«M´he trobat molt a gust. Ha sigut una partida amb alternatives, però una final és una final i calia saber aguantar la pressió. Això ha decantat la partida. Em feia molta il·lusió esta final, perquè volia fer un gran campionat i ha eixit tot rodó», va assenyalar Puchol II.

«Hem fet alguna errada per culpa de la tensió. Ha estat ahí, fins al 45-45 la final ha estat molt igualada. Ells han estat molt bé», va comentar Marc, l´altra cara de la moneda, que va acabar amb gel al muscle.

En la final pel tercer lloc, el trio de Pere Roc II, Jesús i Carlos va derrotar al de Soro III, Héctor i Monrabal per 60 a 40.