L'ona femenina arriba a Polinyà

En els anys 90, el club de Polinyà del Xúquer va fer un equip memorable, amb els germans Cebolla i Lluís Puig. «En la primera categoria estaven ells, Xeraco i Bicorp. Eren com el Barça, el Madrid i el Valencia CF en el futbol», explica Pablo Esteve, actual president i jugador del club. «Ara som nou persones federades. La temporada passada vam guanyar en quarta categoria el campionat de trios i també en parelles. Un jugador nostre, Álex España, va arribar a la final de segona categoria. Va ser un any prou profitós», apunta.

Tanmateix, el gran repte ara del club és constituir el primer equip femení. «Al 99 % de possibilitats, la temporada que ve tindrem, al menys, un equip femení. Estem parlant-ho amb la regidora i després de molts anys, està fent-se molta força per a tindre eixe equip», assenyala Esteve, que afegeix que des de l´ajuntament s´ajuda molt a l´escola de pilota valenciana, gratuïta per als onze xiquets i xiquetes que ara estan inscrits. «Tenim un carrer artificial de raspall, el primer carrer artificial que es va fer per a poder jugar», diu el president de l´entitat. De totes maneres, a Polinyà es juga cada any una partida al carrer Sant Josep, «on s´ha jugat sempre». «És el dia de la Fira, el 20 de gener. Es juga una partida d´aficionats i abans juguen els xiquets de l´escola», indica Esteve.

Ara bé, la gran cita de Polinyà amb la pilota és el 5 d´agost, el dia de la pilota en Polinyà, en plenes festes patronals. «Tot el poble acudix a fer-se una cervesseta al carrer de pilota i després hi ha una partida. Enguany, pel matí jugarà l´equip femení contra el d´Algemesí. Després hi haurà dinar i, per la vesprada, enlloc de l´habitual partida de professionals es farà una partida amb les millors jugadores actuals. Fins ara elles venien per a jugar pel matí», conclou Pablo Esteve.

El trio de Puchol II guanya a Murla

Ahir va començar el V Trofeu Diputació d´Alacant al trinquet de Murla, on Puchol II, Héctor i Bueno es van imposar a Genovés II, Félix i Tomás II per 60-30. Divendres a Dénia (23 hores), l´equip de Puchol II jugarà contra Pere Roc II, Pere i Carlos.