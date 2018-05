Puchol II porta la pilota als menuts

Xavier Puchol "Puchol II" visita aquesta semana i la vinent la provincía de Castelló per participar en les xerrades-taller que s'organitzaran als clubs pilotaris d'Onda, Almassora i Castelló. Aquesta iniciativa –que s'enmarca dintre el projecte "Endavant pilota" del Villarreal CF- pretén apropar el món de la pilota professional a les escoles.

L'activitat consta de dues parts: una xerrada on els mes menuts podran conèixer de primera mà com és el dia a dia d'un jugador professional i un taller on posaran en pràctica les recomanacions i consells de Puchol II.

Les xerrades-taller començaran el proper divendres 25 de maig al Club Pilotari Onda, a les 17.30 hores. Dimarts 29 serà el torn del Club Pilotari Alamassora, també a les 17.30 hores. Finalment, el Club Pilotari Castelló rebrà la visita de Puchol II dijous, 31 de maig, a les 18.00 hores.