El mà a mà més competit

El Campionat Autonòmic Individual d´Escala i Corda viurà les seues primeres partides el pròxim cap de setmana.

Una edició més, i ja en van nou, la pilota de vaqueta rodarà pels trinquets de tota la comunitat, des de Petrer i Benissa fins a Vila-real i Onda, passant per Manises, Torrent, Sueca, Riba-roja o Moncada. Quasi mig centenar de participants, provinents de dihuit clubs, i repartits en sis categories, jugaran al llarg de maig, juny i juliol per a aconseguir el títol que els reconega com a campions individuals d´escala i corda.

La máxima categoría comptarà enguany amb sis jugadors de renom. Participarà el campió de la temporada 2017, que defensa el títol, Pasqual de la Pobla, així com el subcampió, Terio de l´Eliana, que juga pel club de Lliria. També estarà altre jugador de qualitat com es Boni, inscrit pel club de Meliana, l´alacantí Borja de Benissa, la jove promesa Edu del CPV Lliria i Christian del CPV Pobla de Vallbona.

Entre tots els clubs que presenten participants cal destacar al de Torrent, que amb un total de deu jugadors bat el record de participació. Per darrere tenim al club d´Onda, amb cinc inscrits, el de Meliana amb quatre i els tres representants de Lliria, Manises i Moncada. La novetat de l´anterior edició, la categoría de veterans, enguany també tindrà participants en un intent de consolidar la competició entre els més majors.