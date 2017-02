Ribó apoya la Universidad Europea en el Cabanyal que sus socios rechazan

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha expresado su total apoyo al proyecto de la Universidad Europea para instalarse en el barrio del Cabanyal. Frente al bloqeo impuesto por València en Comú, por tratarse de un proyecto privado que puede perjudicar a las universidades públicas y por estar pendiente de una permuta que, a su juicio, genera desconfianza, Ribó aseguró que el proyecto «es positivo» para el desarrollo del barrio y que todos los integrantes del equipo de gobierno lo ven así en su esencia.

Lo que va a hacer, por tanto, es convocar una reunión urgente para tratar este asunto con sus socios de gobierno y aclarar el asunto. El alcalde es partidario, de hecho, de que tanto la permuta como el cambio de usos de la parcela se haga con total legalidad y transparencia.

Y por lo que se refiere al posible perjuicio a las universidades públicas y a la supuesta necesidad de que den su opinión sobre este proyecto, Ribó ha explicado que en todo este proceso no ha habido ninguna objección de la Universitat de Valencia ni de la Universidad Politécnica, lo que significa que no hay un problema en ese sentido. Y tampoco es legalmente obligatorio hacer este tipo de consultas, lo que no significa que estén abiertos a escuchar su opinión.