Las Ampa de la pública instan a no renovar conciertos

La confederación autonómica de Ampas mayoritaria en la escuela pública, la Gonzalo Anaya, insta a Educación a que ante la falta de niños no renueve los conciertos en el 2º ciclo de Infantil al no ser esta una etapa obligatoria. «No tiene sentido concertar aulas privadas si las públicas no se llenan», dice Marius Fullana, presidente de la confederación. Acusa tanto a Compromís y PSPV de, «por estar pensando en el número de votos», incumplir su promesa electoral de suprimir conciertos y apostar por la enseñanza pública. r. m. Coll valencia