Choque generacional en Compromís por el cuadro

La idea lanzada el martes por el líder de Compromís en las Corts, Fran Ferri, de poner cabeza abajo el cuadro de Milagrosa Martínez, al estilo del de Felipe V en el Museu de Belles Arts de Xàtiva, no ha gustado en absoluto al presidente de las Corts, Enric Morera. El jefe del Legislativo valenciano considera que su papel institucional está muy por encima de lo que fuentes de su entorno califican de «gamberrada» del grupo parlamentario, por lo que ni mucho menos hará suya la propuesta. Todo lo contrario. El presidente rechaza de plano la posibilidad que plantea Compromís de invertir la imagen de Milagrosa Martínez y no la ve factible en absoluto. Su intención es preservar en esta cuestión un papel institucional y se atendrá a lo que decida la Mesa de las Corts. Aunque tiene prerrogativas para ordenar la retirada del cuadro, el lunes ya avanzó a este diario que esperará a que decidan la Mesa y la junta de Síndics, de las que espera el máximo consenso, y recordó que la sentencia de la expresidenta aún no es firme.

Pero la propuesta de Ferri, lanzada durante la rueda de prensa tras la junta de síndics del martes, no era una ocurrencia de pasillo. En el grupo parlamentario de Compromís insisten en la propuesta porque, en su opinión, la sociedad valenciana no debería olvidar lo ocurrido en los 20 años de gobierno del PP y consideran que el retrato de la expresidenta Milagrosa Martínez, condenada a nueve años de cárcel por los amaños en Fitur a través de la trama Gürtel, debería quedar como símbolo de una época y no retirarlo sin más de las dependencias de la cámara.

La polémica del cuadro evidencia, más allá del papel institucional del presidente, un conflicto generacional en Compromís.

Morera era hasta hace unos meses líder del Bloc, formación mayoritaria en Compromís y la que conserva la esencia nacionalista, pero se vio obligado a ceder el paso a los más jóvenes, al sector capitaneado por Àgueda Micó del que forma parte el síndic Ferri, el llamado G-7, los jóvenes dirigentes crecidos a la sombra de Pere Mayor y de Morera y que ya controlan la formación nacionalista.