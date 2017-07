Adrián Lastra: "Los premios siempre son peligrosos para el ego de los actores"

«Me lo tomo como una palmadita en la espalda. Los premios siempre son peligrosos para el ego de los actores. Nos hace creer que somos alguien que realmente no somos», así se dirigió el actor Adrián Lastra al público valenciano durante la presentación de 'Primos', de Daniel Sánchez Arévalo, la película que supuso su debut en la gran pantalla. «Fue un cambio en mi vida, tanto en el ámbito personal como en el profesional», aseguró el actor conocido por su papel en «Velvet». Él ha sido, junto a Elena Martín, el «joven» reconocido con el galardón «Un futuro de cine» en esta edición de Cinema Jove.

«No es que me den muchos premios. Siempre se agradece, aunque la que más se alegra es mi madre», bromeó el artista de 33 años. «Siempre piensas que no lo mereces. En realidad, los galardones son una señal de que lo estás haciendo bien, por lo que no tendrían que tener la importancia que tienen. El premio ya es trabajar», reconoció. El actor volverá a aparecer en la gran pantalla próximamente con 'Nadie muere en Ambrosia' del dominicano Héctor Valdez y Toc toc, el proyecto que prevé ser una de las comedias más taquilleras de la próxima temporada. En él, Lastra compartirá cartel con Paco León y Rossy de Palma. Aunque el proyecto más mediático del actor es «Velvet Collection», el regreso de la serie protagonizada por Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre bajo el paraguas de Movistar +.



«Primos», la catapulta

Cinema Jove proyectó ayer la película que catapultó a Lastra a la gran pantalla. Por aquél entonces el actor se concentraba más en su faceta «musical». De hecho, ha actuado en musicales como 'Hoy no me puedo levantar' o '40, el musical', y el próximo mes de octubre volverá a las tablas con 'Billy Elliot'. «En 'Primos' interpreté a un personaje caricaturizado, era un reto. En esta profesión disfrutamos convirtiendo las grandes mentiras en realidad, y eso te permite transformarte en un niño sin perder tu esencia», concluyó el actor.