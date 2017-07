El mayor iceberg de la historia se desprende de la Antártida

Un iceberg de más de un billón de toneladas (uno de los más grandes jamás registrados) se ha desgajado finalmente de la plataforma de hielo Larsen C en la Antártida.



El 'parto' se produjo en algún momento entre el lunes 10 de julio y el miércoles 12 de julio de 2017, cuando una sección de 5.800 kilómetros cuadrados de Larsen C finalmente se separó. El iceberg, que probablemente se llamará A68, pesa más de un billón de toneladas. Su volumen es el doble que el del Lago Erie, uno de los Grandes Lagos y cuenta con una extensión dos veces más grande que Luxemburgo.



El descubrimiento final fue detectado en los datos del instrumento de satélite Aqua MODIS de la NASA, que imágenes en el infrarrojo térmico en una resolución de 1 km, y confirmado por el instrumento Suomi VIIRS de la NASA.



El desarrollo de la fisura durante el último año fue monitoreado usando datos de los satélites Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea - parte del componente espacial europeo de Copérnico. Sentinel-1 es un sistema de imagen de radar capaz de adquirir imágenes independientemente de la cobertura de nubes, y durante todo el período de invierno actual con oscuridad polar.



El iceberg pesa más de un billón de toneladas (1.000.000.000.000 de toneladas métricas), pero ya flotaba antes de que se partiera, por lo que no tiene impacto inmediato sobre el nivel del mar. El 'parto' de este iceberg deja la plataforma de hielo de Larsen C reducida en área en más del 12%, y el paisaje de la Península Antártica ha cambiado para siempre.



Aunque el resto de la plataforma de hielo continuará regenerándose naturalmente, los investigadores de Swansea han demostrado previamente que la nueva configuración es potencialmente menos estable que antes de la grieta. Existe el riesgo de que Larsen C pueda eventualmente seguir el ejemplo de su vecino, Larsen B, que se desintegró en 2002 tras un evento similar en 1995.



El profesor Adrian Luckman de la Universidad de Swansea, investigador principal del proyecto MIDAS, dijo en un comunicado:"Hemos estado anticipando este evento durante meses, y nos hemos sorprendido de cuánto tiempo le tomó a la grieta romper los últimos kilómetros de hielo. Seguiremos monitoreando tanto el impacto de este evento de parto en la plataforma de hielo de Larsen C como el destino de este enorme iceberg.





Una imagen tomada por la NASA de la grieta que ha causado el desprendimiento.

El iceberg es uno de los más grandes registrados y su progreso futuro es difícil de predecir. Puede permanecer en una sola pieza, pero. Parte del hielo puede permanecer en el área durante décadas, mientras que partes del iceberg pueden derivar hacia el norte en aguas más cálidas.El reciente desarrollo en sistemas de satélites como Sentinel-1 y MODIS han mejorado enormemente nuestra capacidad de monitorear eventos como este ".La plataforma de hielo Larsen C, que tiene un espesor entre 200 y 600 metros, flota en el océano al borde de la Península Antártica, frenando el flujo de glaciares que se alimentan de él.Los investigadores del Proyecto MIDAS han estado, después del colapso de la plataforma de hielo Larsen A en 1995 y la ruptura repentina de la plataforma B de Larsen en 2002. Informaron de avances rápidos de la fisura en enero, mayo y junio, que aumentó su longitud a más de 200 km y dejó el iceberg colgado por un hilo de hielo de sólo 4,5 km de ancho.El equipo supervisó el desarrollo anterior de la fisura usando una(SRI) aplicada a las imágenes Sentinel-1 de la ESA. Mientras que la fisura sólo es visible en las imágenes de radar cuando tiene más de 50 m de ancho, al combinar pares de imágenes, el SRI permite detectar el impacto de cambios muy pequeños en la geometría de la plataforma de hielo, y controlar la punta de la grieta con precisión.Martin O'Leary, un glaciólogo de la Universidad de Swansea y miembro del equipo del proyecto MIDAS, dijo sobre el nacimiento del icerberg: "Aunque este es un evento natural, y no somos conscientes deinducido por el hombre, esto coloca a la plataforma de hielo en una posición muy vulnerable. Esta es la parte más atrás que el frente de hielo ha estado en la historia registrada. Vamos a observar con mucho cuidado las señales de que el resto del estante se está volviendo inestable ".Adrian Luckman de la Universidad de Swansea añadió: "En los meses y años siguientes, la plataforma de hielo, o puede sufrir otros eventos de parición que eventualmente pueden conducir al colapso - las opiniones en la comunidad científica están divididas. Nuestros modelos dicen que será menos estable, pero cualquier colapso futuro permanece años o décadas lejos".Aunque este nuevo icebergsi el estante pierde mucho más de su área, podría resultar en glaciares que fluyen desde tierra acelerando su paso hacia el océano. Este hielo no flotante tendría un eventual impacto sobre el nivel del mar, pero sólo a un ritmo muy modesto.