El nuevo director de los Mossos: "Me dais pena todos los españoles"

El nuevo director de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, cree que el Estado "no podrá evitar" el referéndum del 1 de octubre, según destacó en un mensaje publicado estos últimos días en su perfil de Twitter. Soler es un activo usuario de la red social, en la que ha publicado muchos mensajes en apoyo al proceso soberanista.



Uno de lo más polémicos llegó el pasado 23 de octubre, cuando el PSOE comunicó, a través de Twitter, que se iba a abstener en la segunda votación de investidura de Rajoy como presidente del Gobierno. Soler respondió al anuncio socialista con otro mensaje: "Espero que nos vayamos ya, porque me dais pena todos los españoles".



El pasado 4 de julio, Soler acudió al acto de Junts pel Sí para presentar la ley del referéndum y desde allí escribió en Twitter: "Votaremos el 1-O. No lo podrán evitar".







El conseller de Interior, Joaquim Forn, propuso este lunes acomo nuevo director de los Mossos d'Esquadra, cargo para el que será nombrado oficialmente mañana por el gobierno catalán, en sustitución de, queSegún han informado a Efe fuentes del gobierno catalán, el nuevo director de los Mossos será Pere Soler, que en 2013 fue nombrado director general de, en sustitución de Xavier Martorell, que dimitió acosado por su presunta vinculación con supuestos espionajes políticos a través de la agencia de detectives Método-3.El ya exdirector de los Mossos d'Esquadra, tras los cambios de la semana pasada en el Govern, entre ellos la incorporación de Joaquim Forn como nuevo conseller de Interior, con vistas a preparar el referéndum anunciado para el 1 de octubre.Precisamente, Forn, de perfil más netamente independentista que su antecesor, Jordi Jané, ha propuesto a Pere Soler Campins como nuevo director de los Mossos, que será formalmente designado en la reunión del Govern de hoy.Nacido en Terrassa (Barcelona) en 1967, Pere Soler es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona (1991), máster en Derecho y Transmisiones Electrónicas por la Universidad de Valencia (2000-2001) y especialista en estudios europeos.ha desarrollado su actividad profesional como abogado en Terrassa, donde tiene despacho desde 1992. Además, fue presidente del Tribunal Arbitral de Terrassa yen el ayuntamiento de esa ciudad., cuestionado por los partidos soberanistas que recelaban de su papel ante elque el Govern ha anunciado para el 1 de octubre,, después de que el pasado viernes renunció al cargo el hasta entonces conseller Jordi Jané, que fue relevado por Joaquim Forn, un político independentista.