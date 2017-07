Juicio de la trama Gürtel | Rajoy se desmarca de la 'caja B' y se escuda en su papel "político"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha centrado su declaración en el juicio de Gürtel en subrayar que sus funciones siempre han sido meramente políticas y no contables, y ha negado que conociera la caja B reflejada en los papeles de Bárcenas, que -ha dicho- son "absolutamente falsos".

"Jamás conocí ninguna financiación ilegal", ha asegurado Rajoy en su declaración como testigo en el juicio de la primera parte la trama Gürtel (1999-2005) que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

El jefe del Ejecutivo ha calificado de "absolutamente falso" que se cobraran sobresueldos en el Partido Popular y ha explicado que los cargos que tenían responsabilidades en la formación tenían un "complemento" que se declaraba a Hacienda.

En su testifical, que ha durado una hora y cincuenta minutos, Rajoy ha ratificado que fue él quien dio orden de dejar de contratar con las empresas de Francisco Correa -a quien ha negado conocer más allá del saludo-, ha afirmado que "jamás" supo que se pagasen comisiones por adjudicaciones y ha dicho no haber hecho nada a favor de Luis Bárcenas pese a los SMS que intercambiaron.

De este modo, Rajoy, en la que ha sido la primera comparecencia de un presidente del Gobierno en una vista oral, se ha ido desmarcando de las cuestiones más espinosas que le ha ido planteando el letrado de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), acusación a cuya instancia ha sido citado para que diera su testimonio en este juicio, que se celebra desde el 4 de octubre. Rajoy y el abogado de ADADE, Gonzalo Martínez de Lugo, han tenido algún pequeño ririrrafe dialéctico, cuando a una pregunta del letrado Rajoy ha respondido: "No me parece un razonamiento muy brillante".

"Que pase el testigo", ha anunciado el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, al llamar a declarar a Rajoy, que finalmente ha ocupado un asiento en estrados a la derecha del tribunal, desvelando uno de los secretos mejor guardados sobre su presencia en este juicio.

Esta ubicación ha motivado la protesta del abogado de ADADE, Mariano Benítez de Lugo, la primera de muchas otras a cuenta de que Hurtado le ha impedido preguntar directamente sobre la supuesta caja B que del PP, ya que este asunto se ha investigado en un procedimiento aparte pendiente de juicio.

Las imágenes de Mariano Rajoy ante el tribunal de Gürtel

Las primeras cuestiones han ido dirigidas a conocer el alcance sus funciones cuando tuvo responsabilidades en la organización de las campañas electorales, la última en las generales del año 2000.

Ha explicado que en cuatro ocasiones fue director de campaña y como tal se encargó "exclusivamente" de la parte política, mientras que los presupuestos los elaboraban "los servicios económicos" y ha añadido que, al igual que "en todos los aspectos económicos del partido", existe una distinción "clara" entre lo político y lo financiero.

"Esto está muy delimitado: los resultados se miden en votos y la otra parte es meramente instrumental", ha dicho, para después subrayar que como secretario general del PP: "Jamás me he ocupado de ninguna cuestión de contabilidad, solo me importaba que el Tribunal de Cuentas me dijera que los resultados eran positivos".

"No he asistido" a debates sobre presupuestos, ni sobre cuentas "en los 30 años que llevo en el partido", ha precisado. Rajoy ha explicado que en las campañas electorales el responsable económico es el tesorero. "Esto está muy delimitado: los resultados se miden en votos y la otra parte es meramente instrumental", ha dicho.

En cuanto al extesorero Luis Bárcenas, cuyos famosos papeles reflejan una supuesta contabilidad opaca del PP y que es uno de los 37 acusados en este juicio, entre otros motivos por esconder 48,2 millones de euros en Suiza, Rajoy ha asegurado que hasta su salida del partido en 2010 nunca tuvo una queja de él.

Con respecto a esa caja B, ha asegurado que desconocía su existencia y ha afirmado que, en contra de lo que consta en esos apuntes, "jamás" ha cobrado sobresueldos, por lo que ha considerado que los llamamos papeles de Bárcenas "son absolutamente falsos".

De los SMS que se intercambió con él en 2012 -"sé fuerte" y "hacemos lo que podemos"- Rajoy ha asegurado que ni el ni su partido hicieron nada que pudiera perjudicar a cualquier proceso y que puso esa frase como pudo poner cualquier otra, ya que a él le gusta responder a los mensajes que recibe. Sobre su relación con Bárcenas y si tuvo algún tipo de enemistad con él, Rajoy ha asegurado. "Yo no tenía ningún tipo de enemistad, que yo sepa".



El mal rato de Rajoy con los SMS a Bárcenas. Vídeo: ATLAS

En respuesta a Wilfredo Jurado, abogado que representa al PSOE de Madrid, ha asegurado que se enteró de las cuentas en Suiza de Bárcenas cuando se publicaron en los medios de comunicación.

A este respecto, le han preguntado por la frase que pronunció acerca de estos papeles "nada es cierto, salvo alguna cosa": "La recuerdo perfectamente. Cuando yo conocí aquellos papeles porque se publicaban en los medios vi que lo que se publicaba sobre mi era absolutamente falso", ha asegurado, para luego añadir que después pudo comprobar que algunos "traspasos eran ciertos, por lo que vi que algunas cosas podían ser ciertas".

Rajoy ha asegurado también que "nunca" tuvo queja del tesorero del partido y ha admitido que en 2010 mantuvo una reunión con él en su despacho cuando dejó el partido por que quería "despedirse" y le pareció algo "razonable".

Sobre esta reunión, ha explicado: "me pareció razonable porque llevaba 30 años en la casa, tenía cargo de senador y quería despedirse. Nos explicó que estaba en una situación difícil, que iba a defenderse y que iba a ocupar su tiempo con los abogados".

El abogado de Adade, Mariano Benítez de Lugo, le ha preguntado primero si tuvo alguna queja con respecto al predecesor de Bárcenas en la Tesorería del PP, Álvaro Lapuerta, eximido de este juicio por motivos de salud, a lo que ha respondido: "nunca".

Acto seguido le ha hecho la misma pregunta en relación a Bárcenas, a lo que el presidente ha asegurado: "mientras fue tesorero nunca".



Fin a la relación con Correa

Rajoy ha relatado también como prescindió de los servicios de las empresa del líder de Gürtel Francisco Correa y ha explicado que tomó esa decisión tras una reunión con el entonces tesorero Álvaro Lapuerta, eximido de este juicio por motivos de salud.

Lapuerta le planteó sus dudas sobre algunos proveedores del PP en determinados ayuntamientos de Madrid porque hacían un uso indebido del nombre del partido, que si bien consideró que no era algo ilegal, no le pareció correcta su actuación.

Correa declaró en su día que tenía despacho en el partido y entraba a su sede por el garaje como cualquier de la ejecutiva, a lo que Rajoy ha señalado no tener "ni la más remota idea" de si el líder de Gürtel pasaba por entonces por la sede del PP, como tampoco sabe ahora quién está en la sede.

También ha admitido haber mantenido una reunión, de unos cinco minutos, con la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre acerca de presuntas irregularidades en los ayuntamientos de Arganda y Majadahonda y el le aconsejó únicamente de que se enterase de qué era concretamente lo que estaba pasando allí y que a la vista de ello tomase las medidas oportunas.

Las preguntas a Rajoy han sido en varias ocasiones interrumpidas por el presidente del tribunal cuando este ha considerado que afectaban a otros procedimientos o llevaban una carga "incriminatoria importantes", lo que ha ido sumando quejas de los letrados.

La última petición del letrado de ADADE ha sido la celebración de un careo entre Rajoy y Bárcenas, a lo que Hurtado se ha negado "no porque cada uno diga lo que le parezca, sino porque eso sí que es entrar de lleno en los papeles de Bárcenas".



Sentado en el estrado a la derecha del tribunal

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comenzado a las 10.07 a responder a las preguntas de Mariano Benítez de Lugo, a cuya instancia ha sido citado como testigo en el juicio de Gürtel, en el que ha comparecido finalmente sentado en el estrado a la derecha del tribunal.

"Que pase el testigo", ha dicho el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, al llamar a declarar a Rajoy, que ha jurado decir verdad.

Benítez de Lugo ha comenzado protestando por la ubicación del presidente del Gobierno en la sala de vistas, a la misma altura que el tribunal.

Rajoy, sentado en el estrado del tribunal. Vídeo: ATLAS

El presidente del Gobierno ha terminado su declaración una hora y cincuenta minutos tras contestar a las preguntas que han formulado las acusaciones populares ejercidas por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), el PSOE valenciano y madrileño, así como la Fiscalía y las defensas de Álvaro Pérez 'El Bigotes' y del denunciante José Luis Peñas.

Ni los abogados del líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, ni el de su 'número dos', Pablo Crespo, ni el del extesorero del PP Luis Bárcenas han formulado ninguna pregunta. Además, ninguno de estos acusados han asistido a la sesión número 101 del juicio para presenciar la testifical de Rajoy, a la que sólo ha acudido el exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega.

Rajoy ha abandonado la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares pasadas las 12.00 horas del mediodía. Lo ha hecho en un coche oficial y rodeado de fuertes medidas de seguridad.

El presidente del Gobierno había llegado pasadas las 9.45 horas a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.

Llegada de Mariano Rajoy a la Audiencia Nacional. Vídeo: ATLAS

El coche oficial de Rajoy ha entrado directamente al garaje de la sede de la Audiencia Nacional, hasta la que se ha desplazado desde el Palacio de la Moncloa y donde, según han informado fuentes de la Audiencia, ha sido recibido por el presidente de la misma, José Ramón Navarro.

Rajoy no ha testificado por su condición de jefe del Ejecutivo, sino por haber sido vicesecretario general del PP entre 1990 y 2003 y "responsable de asuntos electorales". Aún así, ha sido una de las comparecencias ante un tribunal con mayor expectación en los últimos años, --tal y como fue la de la Infanta Cristina en el 'caso Nóos'-- para la que se han acreditado 312 periodistas, fotógrafos y técnicos de 83 medios de comunicación, 21 de ellos extranjeros como las televisiones públicas de Alemania y Francia, según han informado fuentes de la Audiencia Nacional.

Máxima seguridad en el exterior de la Audiencia Nacional. Foto: EFE

Esta es la primera vez que un presidente del Gobierno en ejercicio declara como testigo en un juicio por corrupción. No se conocen precedentes, ya que Adolfo Suárez acudió voluntariamente a testificar en el marco del 'caso Banesto' en 1995, cuatro años después de haber abandonado la política y Felipe González lo hizo por escrito 1991 durante la instrucción del caso por el secuestro de Segundo Marey, aunque en 1998 declaró de forma presencial por este asunto ante el Tribunal Supremo, pero entonces ya había abandonado el Palacio de la Moncloa.





Preguntas "políticas"



Rajoy ha comentado con la dirección del PP que en el interrogatorio que le han hecho las acusaciones en su declaración como testigo en el juicio del caso Gürtel se notaba que la mayoría de las preguntas que le hacían eran "políticas".

Así lo ha asegurado el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, en una conversación informal con periodistas tras el acto en el que ha participado Rajoy en la sede nacional del partido, y en el que el presidente ha asegurado estar "contento" por haber colaborado con la justicia con su declaración de esta mañana.

Maíllo y el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, han coincidido en subrayar que la de hoy ha sido una puesta en escena impulsada por el PSOE para desgastar a Rajoy, porque los abogados de las tres acusaciones que le han interrogado "son socialistas" -PP de Madrid, ADADE y PP valenciano-.