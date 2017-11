Junqueras pide salir de prisión porque el Govern ha dejado de actuar tras el 155

El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras ha alegado para pedir su puesta en libertad que el Govern no se ha reunido ni ha adoptado ninguna decisión desde que se le cesó por aplicación del artículo 155, aunque evita acatarlo expresamente como sí han hecho otros exconsellers en prisión.



El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha presentado un recurso de apelación ante la sala de la Audiencia Nacional en el que pide que revoque la decisión de la juez Carmen Lamela de enviarlo a prisión preventiva junto a otros siete miembros del Govern destituido en la causa en que lo investiga por rebelión, sedición y malversación.



En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, el abogado alega, como argumento para negar la reiteración delictiva, que tras la aprobación del 155 se ha procedido en Cataluña a la disolución del Parlamento con el objetivo, que "comparte" Junqueras, "de participación en el proceso electoral fijado por el Gobierno de España".



"El Gobierno catalán no se ha reunido desde el día de su cese, no se han adoptado acuerdos de gobierno ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del día 27 de octubre (cuando se aprobó la DUI)", añade.





Por su parte, el exconseller de Interior Joaquim Forn ha pedido a la Audiencia Nacional su puesta en libertad aduciendo que ha asumidoel artículo 155 de la Constitución y que las elecciones del 21D "apuntan más bien a soluciones de compromiso" enEl abogado de Forn, Daniel Pérez-Esqué, ha presentado un recurso de apelación ante la sala de la Audiencia Nacional en el que pide que revoque la decisión de la juez Lamela.En su recurso, la defensa de Forn arguye que no presenta riesgo de reiteración delictiva dado que tras la aprobación del artículo 155 de la Constitución por parte del Senado "De la misma forma, Jordi Pina, abogado de los exconsellers de Presidencia y Territorio Jordi Turull y Josep Rull, presentó ayer sendos recursos ante la Audiencia Nacionalun argumento que ya esgrimió ante la propia Lamela su anterior letrado, Jaume Alonso-Cuevillas.Sin embargo, Turull y Rull han mostrado este martes a través de sus cuentas de Twitter su desacuerdo con la aplicación del artículo 155 de la Constitución pese a que lo han acatado en sus recursos presentados ante la Audiencia Nacional para pedir su salida de prisión.En sendos apuntes en Twitter con idéntico mensaje, ambos excargos han afirmado: "Desde la prisión, continuamos en desacuerdo con que se haya aplicado el artículo 155. Y el #21D, desde las urnas, lo derrotaremos democráticamente".En sus recursos de apelación ante la Audiencia, los dos exconsellers explicaron que, "aun discrepando políticamente de su contenido y legitimidad, han acatado expresamente las medidas decretadas al amparo del artículo 155 de la Constitución".Resaltaron que tras la aplicación del 155 ninguno de ellos "ha optado por ofrecer ni promover resistencia al nuevo escenario, anunciando por el contrario su propósito de concurrir a las urnas"."No hay pues voluntad, ni riesgo, de reiteración delictiva, sino el compromiso de mantener las legítimas aspiraciones políticas, con pleno respeto al pluralismo político que debe regir la convocatoria electoral", esgrimieron.