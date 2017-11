Rocío Gil, fallera mayor: "Ni he recibido una propuesta ni me interesa ser política"

La fallera mayor de València, Rocío Gil, no tiene pensado en estos momentos dedicarse a la política, según asegura. Ayer en declaraciones a Levante-EMV explicó que ningún cargo de Ciudadanos ha contactado con ella para hacerle el ofrecimiento de formar parte de la candidatura municipal a las elecciones de 2019 en València.

"No he recibido ninguna propuesta por parte de Ciudadanos", indicó la fallera mayor de 2018. Rocío Gil sí confirma que esta afiliada desde hace tres años a la formación, pero remarca que no tiene pensado dedicarse al mundo de la política. "No me interesa ser política", respondió ayer a la llamada de este diario.

Rocío Gil es licenciada en derecho y hace unos días concluyó con sobresaliente el Máster en Abogacía que ha realizado en la Universidad Católica de Valencia. También ha superado otro master en Derecho y Gestión del Transporte, especializada en Marítimo. Además, meses atrás, cuando se realizó su preselección para convertirse en fallera mayor de València, aseguró que su objetivo era ejercer la abogacía. En aquel momento ya señaló que su intención era dedicarse a la abogacía o preparar oposiciones, pero dentro del ámbito que ha estudiado.

El reinado de Rocío Gil acaba de comenzar y se prolongará hasta el mes de octubre del próximo año. Cuando concluya quedarán ocho meses para las elecciones municipales de mayo de 2019.