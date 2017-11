El comité de campaña de Iceta le prohíbe bailar y le obliga a llevar corbata

En la campaña electoral de las elecciones catalanas del 21D no veremos bailar a Miquel Iceta. El primer secretario del PSC ha confesado que su comité de campaña le ha pedido que no baile ni grite, y que vaya con corbata para dar una imagen presidencial.

"No se puede bailar, no se puede gritar y hay que llevar corbata", ha dicho Iceta este viernes en Barcelona durante la presentación de un libro sobre su figura.

Iceta ha confesado que intentará obedecer las instrucciones que le ha dado el director de la campaña socialista, Salvador Illa. "Vamos a por la presidencia y no podemos hacer estas cosas", ha asegurado. No obstante, ha dejado una puerta abierta al baile: "No se puede descartar nada".



Iceta baila 'Dont' Stop Me Now' ante Pedro Sanchez. Vídeo: YouTube