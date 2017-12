Turull a Iceta en el debate a siete: "Mientras bailabas, a algunos nos esposaban"

El candidato del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que el proceso independentista y la vía unilateral han "fracasado", por lo que ha pedido "cambiar de rumbo", a lo que el conseller de Presidencia cesado, Jordi Turull, le ha afeado su apoyo al 155: "Mientras bailabas, a algunos nos estaban esposando".

En el debate entre candidatos a las elecciones catalanas ofrecido por La 1 en Cataluña, Iceta ha protagonizado una tensa discusión cruzada con Turull (Junts per Catalunya) y el candidato de ERC Roger Torrent, número dos de los republicanos por Girona.

El líder socialista ha afirmado que se "ha certificado el fracaso de la vía unilateral e ilegal" y, como ejemplo, ha recordado declaraciones de la exconsellera Clara Posantí admitiendo que "no se estaba preparado", del exconseller Toni Comín diciendo que "no se dijo la verdad" o del diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà apuntando que "no somos independentistas porque no hubo mayoría".

"Es el fracaso total y absoluto de una política", ha dicho Iceta. "Encuentro extraño que la gran solución (del independentismo) sea decir que se mantendrá o continuará esa política. Si la vía unilateral no funciona, solo queda la vía del diálogo y el pacto, los grandes acuerdos y negociar con las instituciones del Estado".

Y cuando Iceta ha lamentado "esta especie de rueda del hámster que no lleva a ningún lugar y causa dolor innecesario", Turull le ha reprochado que hable de la situación actual en Cataluña "como si no fuera" con él. "Mientras tú estabas bailando, a algunos nos estaban esposando", le ha espetado.

"¿He sido yo? ¿Ha sido un militante socialista? -le ha respondido Iceta-. No has ido a prisión por el 155. Quien ha decidido eso es un juez. No digáis cosas que no son, porque sino no podemos avanzar".

Pero el exconseller de Presidencia, quien salió de prisión preventiva hace pocos días, ha vuelto a afear a Iceta que se hiciera "selfis en manifestaciones en las que se grita 'Puigdemont a prisión', pero ahora vengas aquí con este discurso. Sabemos cómo acaba esto: Pedro (Sánchez), perdona, ha sido un accidente, no volverá a ocurrir...", ha ironizado.

Y le ha acusado de ser "igual de responsable" de la aplicación del 155 en Cataluña que el PP y Cs, a pesar de que Iceta ha recordado que el PSC votó en contra de la investidura de Mariano Rajoy y que "el primer responsable de lo que ha pasado en Cataluña" fue Carles Puigdemont al no querer adelantar comicios.

Eso no ha evitado que también el republicano Roger Torrent haya acusado al PSC de ser "cómplices del 155", pero ya desde tiempo antes, en la "foto previa al 155, cuando Iceta fue a la puerta del Tribunal Constitucional a hacerse una foto junto a Xavier García Albiol (PP) e Inés Arrimadas (Cs)", ha recordado.

Turull y Albiol chocan por los presos soberanistas



Jordi Turull y el candidato del PPC a la Generalitat, Xavier García Albiol, han chocado también en el primer debate televisivo de la campaña del 21D por la situación de los presos soberanistas y el retorno del expresident Carles Puigdemont.

En el arranque del debate entre candidatos los candidatos catalanes ofrecido por La 1 en Cataluña, Turull ha afirmado que Cataluña "no puede aguantar 15 días más" de aplicación del artículo 155 de la Constitución y ha acusado al PP de actuar como "pirómanos" al "facilitar" por ejemplo que las empresas "se fueran" de Cataluña tras el 1-O.

En un tenso cara a cara con el conseller cesado, que salió de prisión hace unos días, García Albiol ha negado que en España haya "presos políticos" y, dirigiéndose a Turull, ha puntualizado que ha estado encarcelado "no por ser independentista" sino por el "golpe de Estado" que supuso la declaración de independencia.

García Albiol, que lucía en la solapa un lazo con los colores de la bandera española y la 'senyera', ha acusado Turull -que como el candidato de ERC Roger Torrent lucía un lazo amarillo en solidaridad con los presos soberanista- de "insultar a la gente" al denunciar que en España no hay democracia, cuando las fuerzas independentistas se pueden presentar a las elecciones del 21D y participar en debates como el de este jueves en televisión.

Además, ha destacado la fuga de empresas de Cataluña tras el 1-O, entre ellas la "empresa de la prima de Puigdemont", a lo que Turull ha contestado que mientras García Albiol "trabaja para que vuelva la prima de Puigdemont" él lo hace para que regrese el "president Puigdemont".

En medio de este intercambio de reproches, también ha terciado Torrent, que ha denunciado la existencia de "presos políticos" y ha afirmado que "hay que tener mucha cara" para decir que hay democracia porque las fuerzas independentistas se pueden "presentar" a las elecciones, cuando algunos de sus candidatos están en prisión.

Arrimadas intuye pacto comunes-ERC



Por su parte, la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha alertado de que los planes de los comunes pasan por pactar con ERC tras el 21D, mientras que el cabeza de lista de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, ha afirmado que Cs es la opción preferida del PP y de José María Aznar.

Arrimadas ha afirmado que votar a la candidatura de Domènech es apostar por hacer al vicepresidente cesado del Govern y candidato de ERC, Oriol Junqueras, presidente de la Generalitat.

Domènech ha replicado que la candidata de Cs es la garantía de que "Mariano Rajoy gobierne en Cataluña" y le ha acusado de ser la opción favorita del expresidente del Gobierno José María Aznar.

Dirigiéndose a Domènech, la candidata de Cs ha planteado: "Quien quiera hacer presidente a Carles Puigdemont igual tiene en su voto una opción".

Domènech ha contestado que Catalunya En Comú-Podem es "la absoluta garantía" de que Puigdemont "no sea presidente" y ha dado a entender que no pactará con ninguna formación que apueste por la vía unilateral hacia la independencia.

Además, ha emplazado a Arrimadas a decir si están dispuestos a retirar su apoyo a un PP con casos de "corrupción" en los juzgados.

El choque entre Arrimadas y Domènech se ha extendido también al debate sobre las salidas políticas para Cataluña, ya que la candidata de Cs ha acusado a Domènech de no tener "soluciones realistas" y de querer "alargar" el proceso soberanista.

Domènech, por su parte, ha acusado a Arrimadas de "vivir de la confrontación" y ha criticado su apoyo al Gobierno central, del que ha dicho que tendrá "un problema para pagar las pensiones de Navidad".