Rajoy pide "dar razones y argumentos" a los indecisos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido a los suyos que den un "último arreón" para convencer a todos los votantes indecisos en Cataluña de que "cada voto al PP" hace "más posible" un cambio político en la comunidad y "acerca más un gobierno constitucional".

En el último día de campaña electoral, Rajoy ha pasado toda la jornada en Cataluña y, tras una visita sorpresa al Museo del juguete de Figueras, ha participado en una comida-mitin del PPC en Girona, en la que ha dirigido su mensaje principal a los indecisos y a todos los simpatizantes y militantes populares para que salgan a convencer a quienes no tienen claro su voto.

Rajoy, que este martes cierra la campaña en Barcelona junto al candidato a la Generalitat, Xavier García Albiol, ha subrayado en Girona que hay que dar a los indecisos "razones y argumentos" para que entiendan que "el voto más útil de todos" es el dirigido al PP.

Un partido que "no se detiene ante nada" y sin el cual no es posible la alternativa constitucionalista en Cataluña, porque "lisa y llanamente no dan los números", ha advertido Rajoy, quien también ha querido en este acto poner en valor la unidad de España.

En este sentido ha señalado que "jugar a dividir, a separar, es simple y llanamente emprender el camino hacia un pasado que felizmente todos creíamos superado".

"Hay muchísimos más catalanes que independentistas, tienen ahora la gran oportunidad de decir qué es lo que quieren", ha dicho Mariano Rajoy en este discurso en el que ha vuelto a insistir en el "daño" que el "procés" ha hecho a la economía de Cataluña.

Ha señalado así que es necesario un Govern que genere "seguridad y tranquilidad" y no "todo lo contrario", como hacían los separatistas, y, si se logra entrar en una situación de "normalidad", se podrá "dar la vuelta" a todos los efectos económicos negativos que ha tenido este proceso.

"Si nos quitamos esto de en medio, la economía volverá a crecer" como lo hacía antes, ha insistido Rajoy, quien también ha subrayado la necesidad de que el Govern que se forme tras la cita con las urnas tenga unas "relaciones normales" con el Gobierno de España.

"No puede convertirse al Gobierno de Madrid, con el viejo truco de echarle la culpa a los demás, en el adversario político", ha señalado el líder del PP, que ha reprochado al expresidente Carles Puigdemont y a su gobierno que hablen "mucho" de diálogo, pero "no quisieron dialogar ni negociar" ni estuvieron en ningún foro de decisión autonómica.

"Sólo plantearon, referéndum sí e independencia sí. Y yo les digo, independencia no, porque lo dice la Constitución y la mayoría de los españoles, que son los que tienen derecho a decidir sobre su país", ha apostillado.

En Girona, Rajoy ha recordado que en los comicios generales de junio de 2016 el PP obtuvo algo más de 30.000 votos en esta provincia, y con esos mismos apoyos conseguiría ahora dos diputados en el Parlament.

Y ha vuelto a pedir el mismo apoyo, porque aquellos votos, ha dicho, han servido entre otras cosas para "parar el disparate" al que los independentistas pretendían llevar a Cataluña.

Y una vez más ha contrapuesto la responsabilidad del PP, como partido del Gobierno, a la inexperiencia de otros. "Todo el mundo habla, pero las decisiones las toma quien las toma", ha dicho.

"Nunca fue tan decisivo el último arreón en esta campaña electoral", ha insistido Rajoy en este acto, pidiendo así a militantes y simpatizantes que apuren sus esfuerzos para conseguir más votos el jueves.