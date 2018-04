Quién cumple los requisitosde la Renta de Inclusión

Más allá de la polémica entre partidos, los funcionarios de los servicios sociales han sido aleccionados para impartir instrucciones y llevar a cabo la primera criba. Los datos de las primeras jornadas de peticiones, según fuentes de la Concejalía de Igualdad e Inserción Social reflejan que en dos días ya han superado las dos mil consultas. Y un poco más de la mitad ya han superado la primera criba: 1.162 de 2.082 tienen citación para facilitar la información y su posible pase ya por el registro. Y pueden ser más: la diferencia entre personas atendidas y personas con cita tiene que ver con descartes, pero también con dudas. A algunas, es verdad, se les ha dicho que no pueden solicitar las ayudas porque no reúnen el perfil. Pero al grueso de las que aún no tienen se les ha dado la información y se la han llevado para estudiarla y comprobar si son beneficiarios o no de la Renta. Por contra, las que sí que han sido citadas son las que, desde los centros sociales, han evaluado que responden al perfil y necesitan ayuda técnica para preparar la solicitud.