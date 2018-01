Consejos para la vuelta al cole

El final del verano se acerca y la rutina vuelve tanto para los mayores como para los más pequeños de la casa. Al igual que los adultos sufren esos cambios a la hora de volver al trabajo, los niños también sufren la vuelta al cole ya que de no tener obligaciones pasan a tener que cumplir unos horarios y unos deberes a diario.

Os ofrecemos una serie de consejos para afrontar la vuelta al cole tanto para padres como para niños:

- Motivar a los niños es muy importante. Hablarles de los compañeros, de los profesores, las nuevas asignaturas que tendrán y lo mucho que aprenderán. Hay que tratar el tema de una manera optimista y hacer llegar al niño la posibilidad de la vuelta al cole.

- Retomar las rutinas de sueño y comida. Durante los meses de verano es normal que no se sigan unos horarios de comidas ni de sueño, por eso es recomendable que unas semanas antes de empezar el cole, el niño se vaya habituando poco a poco a su horario habitual.

- El material escolar. Preparar la vuelta al cole implica recoger los libros de texto, mirarlos, forrarlos, comprar el material necesario (mochila, bolis, libretas, etc.) para que los niños se vayan familiarizando.

- No dejar los deberes para las últimas semanas. Es recomendado que hagan una semana de deber y una de descanso, otra de deber y otra de descanso, para que no lleguen a perder la rutina del cole completamente.

- No romper totalmente la rutina del verano. Es decir, si has estado yendo al parque todos los días, no dejar de ir totalmente, sería un cambio brusco para los niños. Es mejor quitarle esa costumbre poco a poco, por ejemplo el primer mes yendo tres veces a la semana y después ir descendiendo.

- Acompañar a los niños el primer día de la vuelta al cole. Es un día de nervios para los niños y si se ven acompañados por uno de sus padres podrán sobrellevarlo mejor.