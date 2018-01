Cómo prevenir los piojos

El Colegio de Farmacéuticos de Valencia ha recomendado aumentar la prevención para intentar evitar el contagio de piojos entre la población escolar, especialmente ante el inicio del curso académico.

En un comunicado, el Colegio asegura que la infestación capilar por piojos o pediculus capitis en escolares es un problema que preocupa a los padres pero suele ser más engorroso que preocupante, ya que ese parásito afecta a entre un cinco y un quince por ciento de la población escolar independientemente de la longitud del cabello o su nivel socioeconómico.

La saliva que segregan tras picar causa hipersensibilidad dérmica e intensos picores, recuerda la institución colegial, y el rascado posterior erosiona la piel y llega a causar infecciones bacterianas secundarias con sarpullidos, costras y supuraciones.

Por ello, en caso de contagio, desde el Colegio de Farmacéuticos de Valencia recomiendan que se pregunte al farmacéutico antes de comenzar cualquier tipo de tratamiento.

Los piojos, recuerdan, son un ejemplo de especialización biológica: no pueden sobrevivir lejos del cabello humano (un día sólo) y sus huevos no son viables pasada una semana. Viven entre los cabellos, donde encuentran un ambiente cálido y húmedo, y no saltan ni vuelan mientras que se contagian por contacto directo.

Para evitar la infestación hay que revisar frecuentemente la cabeza de los niños (sobre todo detrás de las orejas y en la nuca) y pasar la liendrera (peine de púas muy juntas).

Desde el Colegio de Farmacéuticos se recomienda avisar al colegio y a la familia más cercana lo antes posible para evitar que se extienda el contagio, y se recuerda que los tratamientos contra estos parásitos sólo deben realizarse si se detectan piojos y/o liendres, nunca como preventivos, ya que los piojos se pueden volver resistentes a los productos.

Algunos consejos para prevenir los piojos son:

1. Evitar el contacto directo con el pelo de otros niños/as.

2. No compartir objetos de otras personas que hayan tocado el pelo, como cepillos, peines, sombreros, gorras, capuchas...

3. Los cepillos y peines deben permanecer durante 10 minutos en agua caliente.

4. No usar ropa de cama o ropa diaria de otros niños/as que estén infectadas con piojos.

5. En caso de contagio, lavar la ropa diaria, ropa de cama o toallas con agua caliente y jabón y, por lo que respecta a los muebles de casa, pasar el aspirador para limpiar los asientos, incluso los del coche.