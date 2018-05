Lola Riera: "Tengo que hacer malabares para compaginar los partidos con los exámenes de Medicina"

P ¿Cómo se inició en un deporte que, en su época, era muy poco popular?

R Mis hermanos jugaban en el colegio al que íbamos, el Vicente Gaos, porque era una actividad concertada por las Escuelas Deportivas Municipales, una extraescolar. Iba a verlos jugar los partidos, por estar con ellos, y como era la hermana pequeña, pues los imitaba. Con 4 años ya sabía coger el stick.

P Y empezó a despuntar.

R Sí, jugué con los equipos del colegio hasta alevines. Eran equipos mixtos, donde como mucho éramos 3 niñas. En infantil me pasé al Xaloc, el equipo con mejor cantera de València, y empecé a jugar ya sólo con chicas. Ahí entré en el Plan de Detección de Talentos (PDT) y con 16 años me llegó la primera convocatoria con España, con la sub-16. A continuación me llamaron del Centro de Alto Rendimiento de la Blume, con 16 años.

P ¿Le costó mucho decidir irse a vivir a Madrid?

R Sí, fue una decisión difícil, era muy joven, tenía que dejar a mi familia, pero me apoyaron mucho. Todo era nuevo para mí: estar fuera de casa, el instituto. El primer año seguí jugando en el Xaloc, con lo cual tenía que viajar todos los fines de semana a València y así era muy complicado. Al segundo año me fichó la Complutense y me estabilicé en Madrid.

P ¿Es complicada la vida de jugadora de hockey hierba?

R He vivido buenos y malos momentos, pero me permite hacer lo que más me gusta. Estar aquí en un equipo de Madrid me deja seguir evolucionando como externa en la Blume.

P Sin el Xaloc, todo hubiese sido más difícil para este deporte en València, ¿no?

R Por supuesto. Fue el primer equipo femenino en València y el que lo impulsó.

P La imagen de su penalti (el decisivo) a lo Panenka, en la final de Liga ante el Club de Campo de 2016, recorrió el mundo. ¿Lo tenía pensado?

R Busqué el factor sorpresa, porque la portera no lo esperaba. Forma parte de la estrategia. Esa semana, entrenando en un ambiente distendido, lo empezamos a entrenar medio en broma, medio en serio. Salía bien y al final decidí seguir con ese plan ya establecido esos días previos.

P Ese año, se va a los Juegos Olípicos de Río con la selección. ¿Cómo valora la experiencia?

R Todo lo que pueda decir se va a quedar corto. Fue impresionante el ambiente, la villa olímpica, el convivir con otros deportistas.

P Este verano tienen cita con el Mundial de Inglaterra.

R El equipo ha mejorado mucho. Somos un conjunto unido, con un recorrido, y se va a notar una mejora. Estoy segura de que vamos a hacer un gran papel.

P ¿De dónde viene su vocación por la Medicina?

R Desde siempre. Tengo algún familiar médico, pero aún así alguien me ha dijo: "Hija, ¿dónde te metes?" Pero tengo vocación y quería intentarlo.

P ¿Cómo compagina una carrera tan exigente con su vida deportiva?

R Es complicado. Tengo que hacer malabares para poder ir a los exámenes, porque muchas veces me coinciden con momentos decisivos de la temporada.

P ¿Qué significa para usted recibir el premio de Levante-EMV?

R Es un orgullo viniendo del periódico más importante de la Comunitat Valenciana. Y ver que el año pasado el premio fue para Marta Esteban, pues se me pone la piel de gallina.