Javier Moll: "Mejor cuanto más cerca del ciudadano"

«Un año más asistimos a la Gala de los Premios Levante-El Mercantil Valenciano, vivo reflejo de la pujanza, el dinamismo, la innovación y el talento que caracterizan a la Comunitat Valenciana.

Es siempre una satisfacción admirar la talla y el mérito que reúnen cada año los galardonados y compartir públicamente este reconocimiento con lo más granado del panorama político, económico, social, cultural y deportivo valenciano.

Los premiados representan los mejores valores del carácter valenciano: vocación, esfuerzo, capacidad de sacrificio y espíritu de superación. Todos ellos son un gran ejemplo para nosotros.



40 AÑOS DE PRENSA IBÉRICA

Esta edición tiene una significación especial. Nuestro grupo, Prensa Ibérica, cumple 40 años. Y queremos celebrarlo con todos ustedes porque es precisamente su confianza, la confianza de los ciudadanos (la de los lectores y los anunciantes), la que ha convertido a Prensa Ibérica en el grupo de referencia de la información regional y local en España.

Como saben bien los valencianos, hoy somos un grupo multimedia con una sólida presencia en prensa, radio, televisión y digital. Todo empezó en el año 1978 con la adquisición de Prensa Canaria, editora de La Provincia y de El Diario de Las Palmas.

Nacimos el mismo año que la Constitución y la nuestra es una historia de Periodismo (con mayúsculas) que se desarrolla a lo largo de estas cuatro décadas, al compás de los acontecimientos que han marcado el nacimiento y consolidación de la democracia española.

Cuarenta años después considero, honestamente, que tenemos motivos para sentirnos orgullosos del camino recorrido. Desde una vocación de servicio al conjunto de la sociedad y de proximidad al ciudadano, nuestros medios de comunicación no solo han proporcionado información libre, plural, independiente y veraz sino que, además, han contribuido de forma decisiva al conocimiento, al progreso, al desarrollo económico y social de los lugares donde están presentes.



VALENCIA, UNA PRIORIDAD

En 1984, el diario Levante – que tiene casi 150 años de historia – y el diario Información se incorporaban a Prensa Ibérica, y se convertían, sin duda, en dos de los buques insignia del grupo.

Hoy ambos periódicos son líderes en las provincias de Valencia y Alicante, respectivamente. De hecho, la mitad de los lectores de la Comunidad Valenciana – el 49,2%, para ser exactos – se informa a través de las páginas de los diarios generalistas de Prensa Ibérica.

Una oferta informativa a la que hemos de sumar la cabecera deportiva Superdeporte que tiene una media de casi 60.000 lectores diarios.

Un periodismo honesto y comprometido que, durante todo este tiempo, ha sido testigo y cronista de lo que ocurre en esta tierra, catalizando e impulsando la vida y la actividad social de los valencianos. Valencia ha sido, es y seguirá siendo –pueden estar seguros– una plaza capital y una prioridad absoluta para nuestro grupo.

De hecho, quiero también poner en valor nuestra firme apuesta por nuestros medios digitales y audiovisuales en la Comunitat Valenciana. La audiencia de nuestros diarios digitales crece en Valencia de forma constante y exponencial. La 97.7 Radio Levante cumple 25 años y es la emisora valenciana líder en la región; y Levante TV e Información TV son dos proyectos de extraordinario potencial que han logrado consolidarse y que acompañan con éxito a los valencianos desde hace ya una década.

Les agradecemos, de veras, la lealtad que, como lectores, radioyentes y telespectadores, nos brindan cada día. Gracias por confiar en nosotros.

Los procesos de globalización y digitalización alcanzan ya a todas las esferas de nuestra existencia. También al Periodismo, que se transforma y se afana en adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y a la pluralidad de plataformas, soportes y formas de comunicar. El gran desafío de los medios y de los periodistas es hoy lograr adaptarnos al nuevo escenario sin perder las esencias del buen Periodismo, que es nuestro valor diferencial y nuestra seña de identidad ante esa inabarcable inmensidad que representan hoy la Web y las redes sociales. Internet constituye para los medios una oportunidad, no una amenaza. Eso sí? hoy, más que nunca, es el momento de reivindicar el Periodismo de calidad, ese que tiene por bandera el rigor y la independencia.

«La primera obligación del periodismo es la verdad y la primera lealtad es hacia los ciudadanos», sostienen Bill Kovach y Tim Rosenstiel en uno de los mejores libros sobre Periodismo que se han escrito en los últimos años. Y es cierto. En este momento en el que la posverdad y las «noticias falsas» han adquirido un protagonismo inusitado, se necesita, como antídoto, una prensa creíble, solvente, reflexiva, crítica y responsable que sea motor de cambio, fuerza tractora de prosperidad y, por supuesto, garantía de libertad y democracia.



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Si la máquina de vapor hizo posible en el siglo XVIII la Primera Revolución Industrial, hoy son Internet y las nuevas tecnologías digitales las que impulsan otra transformación aún más revolucionaria que algunos llaman 4.0, que va a cambiar el mundo tal como hoy lo concebimos, y que implica de lleno a los medios de información.

En los países más avanzados 6 de cada 10 lectores ven ya las noticias en el móvil, la tableta o el portátil.



POR EL PERIODISMO LOCAL

Y quiero también romper una lanza a favor del Periodismo regional y local, que está asimilando mejor los cambios que otros, que saldrá reforzado del proceso de transformación que vivimos y que tiene un gran futuro por delante.

Nuestro lema este año del 40 aniversario es «La mejor información, cerca de ti». Con él queremos poner el acento en la importancia que el lector del siglo XXI concede a la información más próxima, la más cercana, la que a menudo más importa.

Robert Capa decía: «Si tus fotografías no son lo bastante buenas es porque no estás lo bastante cerca». Y esto, si me permiten el juego de palabras, también pasa con el Periodismo. Mejor, cuanto más cerca? del ciudadano.

Ese es nuestro objetivo cada día: contarles lo que ocurre, desde la cercanía, el rigor y la profesionalidad, atendiendo a los intereses y a la sensibilidad local, sin perder de vista que vivimos en un mundo que exige que nuestros medios de comunicación sean, además, globales y multiplataforma.

El acceso a una información de calidad aporta conocimiento, hace libres a los pueblos y protege los valores democráticos. Hoy, como todos los días, los periodistas de Levante-EMV salen a la calle para contarles la última hora de la actualidad en la Comunitat Valenciana. Y entre los nombres propios del relato informativo de este 24 de mayo figuran, por supuesto, los galardonados esta noche con los premios Levante-EMV.

Vaya por delante a todos ellos, mi más sincera enhorabuena y felicitación. Su constancia, su capacidad y su excelencia constituyen, para el imaginario colectivo valenciano, un faro que nos guía para alcanzar juntos mayores cotas de prosperidad. La dedicación y la perseverancia -y lo saben bien los hoy premiados– son, a menudo, la llave para abrir la puerta de nuestros sueños».