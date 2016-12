Fortaleny teme que los daños alcancen al 80 % de la cosecha de cítricos

La alcaldesa de Fortaleny, Juani Clos, ha contactado con el secretario autonómico de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo rural para exponerle los daños ocasionados en el campo por los dos últimos temporales, los acontecidos en noviembre y diciembre, que en el término municipal de esta localidad podrían superar el 80% de la cosecha de cítricos. Clos ha trasladado a la conselleria la preocupación por las grandes pérdidas de la producción y ha solicitado al secretario autonómico «consensuar una hoja de ruta para poder pedir y exigir a delegación del Gobierno y a la conselleria las máximas ayudas para el agricultor». Según Clos, los daños en los cítricos están produciendo un efecto extremadamente negativo, ya que «los comerciantes no quieren recoger la naranja y al productor le queda como única solución venderla a un euro el cajón, con lo que no se puede ni sacar para sufragar los gastos».

El secretario autonómico ha explicó a la alcaldesa que la Comunitat Valenciana era una de las que más dinero había inyectado para el seguro agrario y veía difícil justificar una ayuda directa por agravio comparativo con los labradores que sí habían asegurado sus cosechas. Con todo, sí vio viable la petición de intentar, aún sin garantías, la condonación del IBI de los años 2016 y 2017 en el término de Fortaleny con cargo al Ministerio de Hacienda. Otra medida posible, según el director general, era la reparación de infraestructuras y caminos rurales más afectados de la zona.

La alcaldesa asumió el compromiso de elevar las peticiones de bonificaciones fiscales por una parte a la Conselleria de Agricultura y, por otra, a la delegación de Gobierno.

La alcaldesa expresó al secretario autonómico que muchos labradores no aseguran su producción porque o no confían en cobrar del seguro, o bien porque muchos años nadie ha recolectado las naranjas, o bien porque tras venderlas no las cobran, motivos que generan desmotivación. La alcaldesa de Fortaleny ha afirmado que «el consistorio se seguirá trabajando para defender los derechos, no solo de los productores sino también de la gente que trabaja en el sector citrícola».