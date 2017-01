Ilusión desbordada en la Ribera

­

Apenas quince días después de de una fuerte avenida, la ilusión desbordó ayer las calles de la Ribera. Desde los más pequeños hasta los mayores disfrutaron con las cabalgatas que se celebraron por la comarca. Cuando los últimos rayos de luz despedían la jornada, los vecinos recibieron a Sus Majestades, que llegaron en compañía de las más variopintas comitivas. Magia, fantasía y mucha ilusión en una esperada velada y que los niños vivieron con particular intensidad. No todo fueron desfiles ya que Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron antes de lo previsto a muchas localidades para compartir sus regalos y su esperanza en los centros de día, las residencias e incluso en el hospital.

Alzira estrenó recorrido, pero eso no fue excusa para que centenares de personas, adultos y niños, tomaran las calles con el objetivo recibir a los Reyes Magos. Los pequeños asistieron ojipláticos al despliegue de carrozas aunque algunos demostraron su impaciencia con continuas preguntas a sus padres para saber «¿Cuándo llegan Melchor, Gaspar y Baltasar?». Su impaciencia se transformó en gritos de emoción y tirones en los abrigos de los padres mientras sus pequeños dedos señalaban a Sus Majestades.

Sus Majestades también recorrieron las calles de Cullera. Allí fueron recibidos y aclamados por miles de niños en cuyas caras se reflejaba la esperanza ante la llegada de la noche más mágica del año. El desfile estuvo dedicado a la fantasía animada de ayer y de hoy en la que se han podido ver a personajes como el Rey León, la Bella y la Bestia o a otros más recientes como Pepa Pig o la Patrulla Canina. Todos ellos escoltaron a los Reyes en su recorrido el paseo Doctor Alemany, donde ante la sorpresa del numeroso público que abarrotaba en el corazón de la ciudad una hada mensajera apareció desde las alturas para entregar a Sus Majestades un mensaje de solidaridad dirigido a todos los niños y niñas presentes.

También modificó su habitual recorrido Carcaixent. Lo que no cambió fueron las atónitas miradas de los niños al ver llegar a la comitiva real, algunos parecían estar intentando batir su propio récord de mayor tiempo sin pestañear. Tener tan cerca a Melchor, Gaspar y Baltasar fue una experiencia de esas que comentarán cuando vuelvan al colegio, pero lo fue todavía más el hecho poder hablarles y hacerse fotos con ellos. Un recuerdo mágico e imborrable.

En Almussafes, la cabalgata partió desde la calle Llauradors y llegó un par de horas después al Centro Cultural. La ambientación del acto combinó las actuaciones de una compañía teatral profesional con las de diversas asociaciones culturales. El espectáculo «Un mar de ilusiones» aportó música y ritmo con un total de 15 bailarinas con trajes que representaban el mar así como una gran carroza con una isla y un barco llena de personajes de Disney. Tras ellos, otros personajes de la conocida factoría de animación acompañaban a la comitiva. Al finalizar el recorrido, encima de un escenario engalanado para tal especial situación, los ilusionados niños recibieron un obsequio de parte de Melchor, Gaspar y Baltasar, a quienes pudieron conocer personalmente.

Otro de los pueblos que vivió con especial ilusión la llegada de los Reyes fue l´Alcúdia. El grupo Va de Cant anunció la llegada de Sus Majestades y tras ellos una enorme comitiva compuesta por el carro de Pastorets, los cabezudos, los Espantacriatures o los carboneros reales, interpretados por los Dimonis Enroscats, que hicieron las delicias del público con su espectáculo pirotécnico.

Sus Majestades también desfilaron por las calles de Algemesí. Allí, la Batucada Trabukatu y la escuela municipal de dolçaina y tabal aportaron sus particulares notas musicales a un desfile lleno de colores. A esta cabalgata y la que se lleva a cabo todos los años en el barrio del Carrascalet se sumó este año otra cabalgata en el barrio del Raval, por lo que la ilusión se expandió por todos los rincones de la localidad.

La espectacular cabalgata de Alberic no dejó a nadie indiferente. La avenida Ramón y Cajal acogió el inicio de un desfile mágico, plagado de personajes de la pequeña y la gran pantalla que, junto a los Reyes Magos, llegaron a la plaza de la Constitución, donde la ilusión se transformó un gran fin de fiesta.

Cualquiera diría que tras un agotador viaje y los multitudinarios desfiles los Reyes Magos se irían a descansar, pero eso no va con ellos. Cuando los pequeños se fueron a la cama, todavía tenían una empresa mayor: recorrer todos los hogares para dejar regalos a aquellos que se han portado bien durante el año.