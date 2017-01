Más de 100.000 personas ven en doce horas el resumen del Medusa de Cullera

Había mucha expectación por conocerlo y la realidad ha superado todas las expectativas. Ya se ha estrenado el esperado «aftermovie» del Medusa Sunbeach Festival 2016, la película que resume en imágenes la espectacular edición del año pasado, en la que 145.000 personas abarrotaron la playa de Cullera durante 3 días. El vídeo, lanzado el domingo a través de las redes sociales se ha expandido de forma viral y en apenas 12 horas acumula más de 100.000 reproducciones en todas las plataformas. El estreno del aftermovie venía siendo reclamado insistentemente por los fans del festival desde el comienzo del otoño. Uno de los atractivos es la cuidada banda sonora, que en menos de ocho minutos de metraje incluye fragmentos de gente como Eric Pryz, Dimitri Vegas & Like Mike, CamelPhat, Dimitri Vangelis & Wyman VS Tom Star, Martin Garrix & Third Party y de Round Table Knights.

9.000 entradas vendidas

La nueva tanda de tickets puesta a la venta durante este fin de semana se ha agotado nuevamente. El Medusa de Cullera vendió durante los tres días 3.000 abonos „que equivalen a 9.000 entradas de día„ después de confirmar recientemente a algunos de sus primeros cabezas de cartel: Hardwell (Main Stage), Kate Ryan (Remember), Sven Väth (Techno) y Coone (Hardstyle).