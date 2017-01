Una consulta popular para priorizar inversiones

El capítulo de inversiones de los presupuestos de 2017 está abierto. El alcalde de Alzira, Diego Gómez, explicó ayer que se contemplan 470.000 euros ya asignados para actuaciones básicas que se complementarán con un segundo bloque de inversiones que se financiarán con los ingresos derivados de la venta de patrimonio, el denominado Patrimonio Municipal del Suelo (PMS), y con los 600.000 euros que corresponden a Alzira del Fondo de Cooperación Municipal que financian la Generalitat Valenciana y la Diputación. Gómez cifró en torno a los dos millones de euros las inversiones diseñadas para el período 2017-2018.

Por otra parte, anunció que el tripartito (Compromís, PSOE y EU) pretende convocar una consulta ciudadana para que, de entre una decena de inversiones básicas que contempla el ayuntamiento, los vecinos determinen las prioridades. «Que nos digan por dónde quieren que empecemos», incidió el alcalde.

El alcalde defendió la apuesta por los microproyectos frente a los macroproyectos y señaló como una de las inversiones más elevadas que se contemplan los 150.000 euros para continuar con la recuperación del Magatzem de Cucó para convertirlo en un Casal Jove. No obstante, Gómez dejó entrever que de la partida que dispone el ayuntamiento por la venta de patrimonio municipal también se prevé destinar fondos a las obras del nuevo retén de la Policía Local –aseguró que así se ha consensuado con los socios de gobierno ya que, según dijo, no incumple la condición que PSOE y EU habían puesto de no destinar recursos del presupuesto municipal para este proyecto– o incluso acometer la compra de las viviendas que ciegan actualmente la calle Benifairó para habilitar una salida al tráfico en dirección a Tulell desde el parque Pere Crespí, una de las propuestas que contempla como alternativa el plan de peatonalización del centro. El gobierno municipal tiene previsto aprobar el presupuesto la próxima semana.