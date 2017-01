La garantía de la maquinaria, a punto de vencer

Una de las preocupaciones del gobierno municipal es el estado en el que se encuentra la maquinaria ya instalada en la piscina. «El instalador nos ha transmitido que si no se ponen ya en marcha, pasará el período de garantía y no se podrá hacer cargo de posibles deficiencias», advirtió el alcalde, por lo que el interés del consistorio es agilizar la finalización de la primera fase. Los técnicos municipales se pondrán de inmediato manos a la obra para redactar el proyecto a la mayor brevedad posible.

Mayor no ha aclarado cual será el tipo de gestión: «Se está estudiando la forma de explotar la misma, aunque queda muy claro que el propio consistorio no podrá hacerse cargo de la gestión ante la imposibilidad, por ley, de crear nuevas plazas debido a la Ley de ajustes». Mayor ha dejado claro que el PP no habría acabado este proyecto y que, de no haberse tomado las medidas que se han hecho, podría haber acabado como el Auditorio de Manises que acabará siendo derribado por la imposibilidad de poder finalizar las obras del mismo. j. gimeno cullera