El apoyo del tripartito alcireño a la agricultura ecológica irrita al PP

El concejal del PP Enrique Montalvá ha valorado como «una agresión directa al agricultor alcireño» el apoyo que el gobierno local (Compromís, PSOE y EU) ofrece al sector ecológico al considerar que «no hay ninguna necesidad» ni de los puestos que cada miércoles, coincidiendo con el mercado ambulante, montan los productores ecológicos en la plaza de la Constitución ni de que el ayuntamiento facilite a este colectivo paradas en el Mercado de Abastos cuando, según dijo, cualquiera que esté interesado puede gestionar la obtención de una parada tanto en el mercadillo como en el mercado al por mayor o vender sus productos a un asentador para que los comercialice, pagando la comisión correspondiente. «Lo de los miércoles me parece un despropósito porque igual venden ropa que pulseras, es además gente de fuera de Alzira, creo que es una competencia desleal tanto para los asentadores como para los comerciantes del mercado», incidió el edil.

Peticiones de información

Montalvá ha explotado tras dos plenos consecutivos solicitando información sobre cómo se ha articulado la cesión de puestos para productores ecológicos en el Mercado de Abastos sin recibir una respuesta clara. El edil del PP señaló que en un primer momento dirigió sus preguntas al concejal de Agricultura, Pep Carreres, y con posterioridad éste indicó que se trataba de un tema de la responsable de mercados, Isabel Aguilar. «Me pasan de unos a otros sin dar una respuesta, me dijo que nos sentaríamos a hablar pero ésta es la hora que no sé nada», lamentó el exconcejal de Agricultura con el PP, mientras señalaba que nadie le ha aclarado si el ayuntamiento cederá los puestos de forma gratuita o si la empresa va a pagar luz y agua o no. «Si fuera a pagar, no hace falta montar todas estas historias, alquila la parada y no hace falta nada más. Si todo el montaje es para cederlo, que lo digan», incidió, al tiempo que señalaba que lo único que ha trascendido es que una empresa pedía cuatro paradas y el ayuntamiento ha podido ofrecer dos.

«Cualquier puesto puede vender lo que quiera, también en los Mercados de Abastos existe la 'tira de contar', una parada del ayuntamiento en la que cualquier agricultor profesional puede ir y vender sus productos, sean ecológicos o no», expuso Montalvá, quien denunció que con esta promoción del sector ecológico se está «discriminando y atacando» al agricultor tradicional que, en el caso de Alzira, representa «el 99 % de los agricultores». «Quieren dar una imagen de defender algo cuando al agricultor local no le benefician en nada. La agricultura ecológica siempre ha existido y se la ha apoyado siempre, el pago único es del doble, tiene venta y no está en crisis, donde se puede se hace y al que le interesa la hace, la agricultura que realmente está en crisis es la tradicional, la que da de comer y necesita todo el apoyo de la administración», subrayó el edil del PP, quien considera que el ayuntamiento está perjudicando también a los asentadores.

«Estamos menospreciando lo nuestro para beneficiar lo que se hace en otros sitios», comentó Enrique Montalvá, mientras señalaba que el minifundio que predomina en esta zona complica mucho certificar los requisitos para este tipo de producción.