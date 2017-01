Compromís y GISPM deciden gastar 880.000 euros en otra sede para Aigües de Sueca

El consejo de administración de la entidad pública empresarial Aigües i Sanejament de Sueca ha acordado, con el voto a favor de los representantes de los dos socios en el gobierno municipal (Compromís y GISPM), la oposición del PSOE y la abstención del resto de grupos políticos, la adquisición de una nueva sede para esta entidad por un importe máximo de 880.000 ? y un techo de compra de 440 euros por metro cuadrado. El grupo municipal socialista considera «innecesario» este gasto y ha presentado una moción para que el ayuntamiento inste a Aigües de Sueca a dejar sin efecto el acuerdo de realizar esta inversión, así como el de aplicar a los usuarios una tasa sobre el alcantarillado que elevará los recibos «un mínimo de 15,43 euros anuales».

El portavoz del grupo socialista, Dimas Vázquez, recordó ayer que el pleno aprobó por unanimidad en marzo de 2011 la desafección de la antigua sede de la Policía Rural, ubicada entre las calles Vert, Orient y Ronda Bernat Aliño, al entender que la construcción de un nuevo edificio para el Consell Agrari Municipal compensaba con creces esa parte del patrimonio de los agricultores suecanos. Este nuevo almacén fue edificado con fondos del denominado Plan Zapatero. «Por eso, el pleno de 3 de marzo de 2011 acordó desafectar el inmueble de la calle Vert con el fin de destinarlo a oficinas de Aigües de Sueca y reservar un 25 % del espacio para organizaciones agrarias, sindicatos u otras entidades relacionadas con el campo», apunta Vázquez.

El gobierno municipal salió al paso de las críticas del PSPV para, por boca de Pilar Moncho, señalar que Aigües de Sueca no dispone de ningún inmueble en propiedad y está pagando un alquiler de 1.400 euros al mes más IVA por un local «que es insuficiente para trabajar con normalidad». En cuando a la antigua sede de la Policía Rural, Moncho señala que la construcción de un nuevo edificio sería complicada de gestionar «dado que este local tampoco sería suficiente y no es coherente que la empresa tenga que sufragar las obras de un local que sería compartido con organizaciones agrarias». Por otra parte, indicó que se modificarán las bases para que el consistorio pueda obtener las ofertas más ventajosas y que las cifras barajadas son importes máximos que no tienen por qué alcanzarse. Defendió que la sede se financiará con remanentes que sólo se pueden destinar a este fin o dejarlos en depósito en un banco. Sobre la tasa de alcantarillado, indicó que el PSOE «hace demagogia con una tasa mínima para la necesaria renovación de la red».