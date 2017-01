El PSPV de Sueca critica la pérdida de 15.000 euros para becas de transporte

El PSPV de Sueca ha criticado al gobierno local por perder 15.000 euros para becas de transporte para estudiantes universitarios de la localidad. Los socialistas tachan al ejecutivo, formado por Compromís y GISPM, por su «falta de responsabilidad y organización» ya que ni siquiera se llegaron a convocar las bases pese a haber alcanzado un acuerdo entre las tres formaciones.

Según explicó ayer el PSPV, el grupo municipal de los socialista presentó en el pleno de 2015 una moción en la que se plantaba la creación de una partida que contemplara becas de transporte. Meses más tarde, en abril, se aprobaron los presupuestos del ayuntamiento en el que se incluían 15.000 euros para ayudar a los universitarios en sus desplazamientos. Con todo, la formación socialista explicó que durante sucesivos plenos preguntaron al equipo de gobierno local por dicha cuestión, recibiendo como respuesta que ya se le notificaría cuando la cuestión avanzara. «Ya estamos en 2017 y las becas no se han decidido, por lo que esos 15.000 euros asignados no se podrán gastar hasta que se haga la liquidación en verano», afirmaron los socialistas.

Por su parte, la alcaldesa Raquel Tamarit, afirmó a este diario ser consciente de dicha situación: «Sabemos que no se ha hecho, pero no le puedo pedir más al departamento de Educación y Cultura, que ha sacado adelante una gran cantidad de subvenciones tanto para Xarxa Llibres como para fiestas y demás, no les puedo pedir más; este año se volverá a incluir y lo sacaremos adelante». Igualmente, Tamarit recordó que el PSPV «en la legislatura pasada dejó escapar las ayudas de un plan de empleo para el mantenimiento de caminos rurales y mucha gente se quedó sin trabajo».